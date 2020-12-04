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經濟學人：新冠疫情讓「台灣重返榮光」　2大原因逆勢成長

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▲▼台北市信義計畫區,信義區,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲在全球經濟受疫情重挫的情況下，台灣反而逆勢成長。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者戴雅真倫敦3日專電

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創全球經濟，但「經濟學人」專欄指出，台灣在疫情中反而逆勢成長、台商回流，經濟成長速度有望在數十年來首超中國，重返過往榮光。

「經濟學人」2日刊登專欄以「Covid-19重創全球經濟，但不包括台灣」為題，表示台灣不僅抵禦了疫情帶來的經濟衰退，甚至贏回前往對岸發展的企業。

專欄表示，3年前有著名學者宣稱台灣經濟「瀕臨死亡」，他的用詞雖然極端，但涵義卻廣被接受。當時台灣面對連環的棘手問題，許多最好的企業移往中國、工資停滯不前、經濟成長衰退、人口快速老化，過去經濟快速成長展現的輝煌時期似乎越來越遠。

但在2020年，台灣似乎回到過去那段時光，成為全球成長最快的經濟體之一。雖然台灣今年國內生產毛額（GDP）預料僅成長2%，但在數十個經濟體都預料衰退的疫情期間十分罕見，這將讓台灣經濟成長速度數十年來首度超過中國。不過，問題在於台灣的驚人成長，象徵的是一段新開始，抑或是曇花一現？

專欄表示，有兩項指標顯示台灣今年在疫情期間相對成功之處。第一，台灣是唯一在沒有全面關閉學校、辦公室和商場的情況下，就成功控制疫情的國家。

台灣政府在2019年底，報導傳出神秘傳染病爆發時，就對中國的新疾病心生警覺，開始對來自中國武漢的旅客全面檢驗。也由於台灣完善的接觸史追蹤，以及幾乎全民配戴口罩，讓台灣的生活得以接近正常。從7月起，零售商和餐廳營收相較去年同期甚至有所增加。

第二，台灣製造業可以滿足全球需求，從微型半導體到大型電腦伺服器，電子產品佔了台灣出口的三分之一。由於疫情間許多人突然被迫在家工作，平板電腦、耳機等產品銷售強勁，因此儘管今年全球貿易額縮水約10%，台灣出口卻成長近5%。

專欄表示，這兩項超乎表現的指標都會隨著疫情緩和而消失，然而，台灣也從中美緊張關係中獲益。先前赴中國投資的台商已經把部分作業移回台灣，以避免美國關稅報復。這些回流台商包括腳踏車大廠捷安特，以及榮成紙業、仁寶電腦等。台灣去年的固定資產投資破4兆台幣創史上新高，今年有望再次突破。

部分台灣人憂心這種在美國總統川普（Donald Trump）貿易政策下產生的動能會隨著拜登（Joe Biden）入主白宮而消失。儘管拜登揚言要對中國強硬，但他或許願意取消對中國關稅。

然而，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，台商將持續回流。「他們（台商）承擔不起又一次貿易戰，儘管目前看似可能性低。」

 
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