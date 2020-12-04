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惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時

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▲▼惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時。（圖／翻攝自YouTube直播）

▲惡作劇直播害死女友，網紅忍不住在鏡頭前痛哭。（圖／翻攝自YouTube直播）

記者柯沛辰／綜合報導

惡作劇直播鬧出人命！俄國一名男直播主2日為了滿足粉絲「斗內」要求，竟將懷孕女友丟在零下戶外數小時，釀成一屍兩命慘劇。恐怖的是，男子不僅拖著女友遺體走過客廳，還持續直播近2小時，直到警消到場要求他關閉鏡頭，直播才正式結束。

綜合外媒報導，30歲直播主斯塔（Stas Reshetnikov）以ReeFlay為名，時常在頻道上分享遊戲直播、情侶互動，或對28歲女友瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）惡作劇，吸引不少粉絲追蹤。

當地時間12月2日，斯塔照常直播，一名粉絲支付1000美元（約新台幣2萬8000元），要求把穿著內衣褲的瓦倫蒂娜鎖在零下幾度的1樓戶外陽台。斯塔把人趕出去後，坐回電腦前繼續直播打遊戲，疑似數小時後才再次開門，但女友早已死亡。

▲▼惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時。（圖／翻攝自YouTube直播）

▲塔斯將女友遺體拖上沙發。（圖／翻攝自YouTube直播）

直播畫面可見，斯塔將女友遺體拖進屋內，先是搖了搖對方，見女友沒有反應，又將人抱到沙發上，並在電腦前繼續直播，一邊酗酒一邊說道「該死，她好像死了」，隨後對著鏡頭哭了出來。

詭異的是，直播仍持續近2小時，直到當局接獲民眾報案、緊急趕抵現場，要求塔斯把鏡頭關掉，才結束整個直播。法醫相驗遺體後，證實瓦倫蒂娜死於體溫過低，目前塔斯被依殺人罪逮捕，全案持續調查中。

▼案發後，塔斯仍詭異直播近2小時。（圖／翻攝自YouTube直播）

▲▼惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時。（圖／翻攝自YouTube直播）

 
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