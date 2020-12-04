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瘋電影／愛麗絲與夢幻島　彼得潘是愛麗絲哥籌錢救父

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文／賴賴

▲▼愛麗絲與夢幻島。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這如果不是安潔莉娜裘莉加持，還真得是看不完，這不是愛麗絲夢遊仙境，比較像是愛麗絲玩家家酒，而透過電影美術陳設，將畫面安排得美輪美奐，但內容卻很平，而電影中安潔莉娜裘莉在電影中，對著孩子說叔叔之於父親，下了一個前所未有顛覆普世價值的，不是所有的兄弟姊妹都是好兄弟姊妹，這個部分個人感覺相當不妥，畢竟電影不是限制級，6歲以上小朋友的年齡不夠成熟去判斷大人的恩怨，不該把這種對話放在對孩子說，相當錯誤的教育語術。

失控的母親會打小孩，事後反悔都是兵家常態，看得見真心的魔法藥水很有新鮮感，整部電影劇本乏力，對白無味，使得砸了大錢的導演演員和美術陳設服裝，導演卯足全力將畫面和襯底音樂想辦法充滿童趣，小朋友打發時間應該會覺得不錯。



片　　名：愛麗絲與夢幻島
英文片名：Come Away
類　　型：冒險、奇幻、劇情
上映日期：2020-11-12
片　　長：01時34分
導　　演：布蘭妲查普曼(Brenda Chapman)
演　　員：安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie) 、 古古瑪芭塔勞(Gugu Mbatha-Raw) 、 米高肯恩(Michael Caine) 、 戴瑞克傑寇比(Derek Jacobi) 、 大衛歐洛沃(David Oyelowo)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：甲上

劇情大綱

所有的童話傳奇都來自夢想…

這是愛麗絲跳進兔子洞以及彼得潘成為小飛俠之前的故事。傑克(大衛歐洛沃飾)與蘿絲(安潔莉娜裘莉飾)為他們的三個孩子大衛、彼得與愛麗絲建築了一個充滿奇幻想像又溫暖的家，直到大衛在意外中身亡後讓所有人陷入悲痛之中，彼得與愛麗絲分別逃往夢幻島(Neverland)與仙境世界 (Wonderland)以躲避憂傷，卻在魔幻的世界中找到了勇氣與力量，他們決心挽救支離破碎的家而踏上了倫敦冒險之旅，顛覆你對童話故事的想像，愛麗絲與彼得潘的冒險即將啟航！

▲▼愛麗絲與夢幻島。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲夫妻感情甚篤，可惜老公不成材。

▲▼愛麗絲與夢幻島。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲雖然愛小孩，卻無法給小孩應有的教育資源。

▲▼愛麗絲與夢幻島。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲彼得潘原來是為了救賭博老爸才劫富濟貧。

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