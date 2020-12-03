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又反中？澳洲新法：各州跟外國協議　聯邦政府有權否決

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▲▼澳洲總理莫里森出訪東京。（圖／路透）

澳洲總理莫里森，向來以「反中急先鋒」的鮮明形象知名。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

「路透社」報導，澳洲國會周四（3日）通過一項新法案，讓聯邦政府有一票否決各州跟外國政府之間達成協議的權力。報導指出，此一法案很可能加劇中、澳兩國之間的矛盾。

報導說，法案通過後，聯邦政府可以阻止澳洲各州政府、地方議會及機構等跟外國政府達成的所有協議，例如2018年維多利亞州跟中國之間達成的「一帶一路」協定。

澳洲總理莫里森在坎培拉告訴記者說：「我們為澳洲作出的政策、計畫和規定，都是在澳洲這片土地上作出的，而且都是出自我們的需求和利益。」

「路透社」評論說，儘管莫里森強調新法案並不針對任何國家，但分析家廣泛認為這是衝著中國來。墨爾本大學亞洲研究機構的泰勒說：「這法案將再次引發中、澳兩國關係的惡化。」

報導稱，新法案宣稱任何與外國政府的協議如果「對澳洲外交關係有負面影響」、或者「跟澳洲對外政策不一致」，外交部長都有權否決。

今年5月，澳洲政府官員曾對維多利亞州跟中方簽署的「一帶一路」協定有不少意見。澳洲媒體報導，內政部長達頓等官員曾表示，「一帶一路」是中國政府的宣傳策略，維州與中方簽署此一協定缺乏透明度。而共產主義政權的價值觀跟澳洲的不同。

澳洲議會3日通過此一新法案，也正值中澳關係因漫畫事件跌至谷低之際。在對中方譴責澳洲軍人殘殺阿富汗平民的配圖推文大動肝火、並要求中國「道歉」一天後，莫里森12月1日突然為此事「滅火」，聲稱「我們的工作重點是（跟中國）建立對話，使我們能夠穩定地解決政府間的問題，那件事不需要再進一步放大。」

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