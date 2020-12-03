情侶雙雙染疫！驚恐抓起4歲孩「跳上飛機」奔回家　一落地慘了

▲來自夏威夷的情侶考特妮（左）與威斯利（右）與無視防疫規範，確診還登機。（圖／翻攝Kauai Police Department）

記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠疫情持續延燒，來自夏威夷考艾島（Kauai）的一對情侶卻仍無視防疫規定，在加州舊金山接受檢測後，明知雙雙確診，卻仍搭乘聯合航空（United Airlines）航班飛回家。他們一抵達利胡埃機場（Lihue Airport），就立刻遭到逮捕，送往隔離。

綜合CBS、KITV報導，41歲的威斯利（Wesley Moribe）與46歲的考特妮（Courtney Peterson）於11月29日被捕。他們趁著夏威夷推出的「安全旅行計畫」搭機，無視舊金山機場工作人員指示，試圖帶著4歲孩子直奔家中。

威斯利與考特妮被指控危害他人安全罪，保釋金每人1000美元（大約新台幣2.8萬元），他們很快就籌錢付款，2日已經獲得保釋，但目前仍在隔離中。4歲孩童則被暫時安置到親戚家。此外，夏威夷州長伊藝（David Ige）也已經下令暫停「安全旅行計畫」，本月2日起恢復14天檢疫隔離。

警察局長雷巴克（Todd Raybuck）呼籲遊客與居民遵循緊急防疫規範，採取一切必要措施，防範疫情。聯合航空也在聲明中強調各種防疫政策，包括強制要求每一位旅客戴口罩、填寫「準備起飛」健康檢查表，「我們正在進一步調查此事，評估涉案乘客未來能否繼續搭乘聯合航空」。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►超強保濕、一抹有感！網友用過都大推