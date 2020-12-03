連南韓也不放過！北韓囂張連駭4藥廠「竊疫苗」...恐遭疫情逼急

▲北韓派駭客攻擊全球藥廠竊取新冠疫苗技術，就連南韓也不放過。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近日被多間外媒與美國微軟公司爆料，疑似派駭客竊取阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca plc.）與嬌生（J&J）、諾瓦瓦克斯（Novavax）、德國蒂賓根大學等知名藥廠與學術機構的新冠疫苗技術，如今就連南韓國內知名藥廠Genexine、保寧製藥、新豐製藥、賽特瑞恩（Celltrion）也深受其害，遭到北韓駭客以攻擊南韓國防部、統一部時使用的相同手法攻擊，不過目前仍無法證實駭客攻擊是否得逞。

根據美媒《華爾街日報》（WSJ）報導，南韓情報當局與國會議員於上周進行一場非對外公開的秘密會議，討論境內至少一間藥廠以上遭到駭客攻擊，不過當時未提及該藥廠具體名稱。

調查該起駭客案的人員表示，駭客透過創建假的電子郵件帳戶，偽裝成欲駭對象公司的員工，進而寄出附有檔案或連結的電子郵件，取得對方的使用者ID與密碼。

該篇報導分析，根據該駭客所使用的網域與伺服器，與先前北韓駭客攻擊南韓國防部與統一部時所使用的方式相同，推測應為北韓知名駭客組織「Kimsuky」。

▲北韓醫療設施與基礎建設嚴重缺乏，因此極度恐懼傳染病侵襲。（圖／達志影像／美聯社）

美國政府指出，Kimsuky從2012年以來便長期透過攻擊南韓、美國、日本政府組織網站等竊取國防機密情報，然而從今年夏季起便轉移焦點改攻擊全球各大藥廠。一名消息人士透露，北韓從9月起大幅增加駭客攻擊的次數與力道，似乎在尋找具有商業價值的敏感情報。

自從全球新冠疫情爆發後至今，北韓不斷透過世衛組織（WHO）宣稱「零確診」，然而卻不斷積極派駭客攻擊全球藥廠，似乎急於取得疫苗生產技術機密。報導分析，北韓直到今年1月底前都還與中國維持交流與貿易往來，因此無法完全排除病毒在其國內擴散的可能性。

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