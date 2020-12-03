想離職先交3000萬贖身！　暴君老闆飆罵員工「去跳軌」錄音檔曝

▲宮地正剛被爆，私下經常職場霸凌員工。（圖／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本職場文化的嚴謹眾所皆知，就連上司和下屬間的關係也與台灣有很大的差別，儘管如此，太過誇張的職場霸權行徑依舊會引起非議。日本日前就傳出，有一位上市公司的社長竟公開辱罵員工，不但人身攻擊，還當場叫員工「去死」，甚至威脅員工去「跳軌自殺」。而他的誇張行為全都被忍無可忍的員工偷偷錄音，如今音檔曝光，網友紛紛要求該名社長引咎辭職。

現年48歲的宮地正剛是東京證券交易所一部上市公司「Casa」的社長，然而在面對公司內的300名員工時，卻採取暴君式統治，不但經常以言語霸凌員工，更在員工提出辭職時，威脅要拿出3000萬日幣的鉅額「贖身」才能離開，誇張行徑讓所有員工都忍無可忍，紛紛私下錄音蒐證，就是希望可以討回公道。

根據日媒《週刊文春》取得的錄音檔，宮地公開飆罵員工，「像你這樣的垃圾就應該要下地獄贖罪」、「我的頭腦不是很正常喔，所以你們很危險。如果受不了，就去跳軌」、「我要把你們折磨到想死」等，相關言論都足以構成威脅罪，恐將吃上官司。

錄音檔曝光後，《週刊文春》曾致電Casa員工，對此，員工們則表示，宮地平時的確就經常公開辱罵員工。而宮地本人則堅稱，沒有這回事，但面對記者的追問，卻慌忙掛斷電話。

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