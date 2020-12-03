前國安顧問佛林特赦後力挺川普　呼籲宣布戒嚴，重選！

▲白宮前國安全顧問佛林出重拳，呼籲川普頒布戒嚴令，重新舉行大選！(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》周三(12月2日)報導，稍早前獲總統川普特赦的前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)，呼籲總統頒布戒嚴令，要求在軍方監督下重新舉行大選。

2017年1月，美國情報機構調查了川普任命的國安顧問佛林跟俄羅斯政府的關係，佛林後來成為首位因「通俄門」案（俄羅斯涉嫌干預美國大選）而被起訴的川普政府官員。

佛林獲得特赦後，川普在推特上寫道：「我很榮幸宣布佛林將軍被赦免。祝賀他和他的家人，我知道你們將會有一個真正夢幻般的感恩節。」

本周二，佛林轉發了一篇在《華盛頓時報》上發表、標題為《我們的人民公約》(We the People Convention)的文章，呼籲川普宣布實施「有限程度的戒嚴令」，要求在軍方監督下重新舉行大選。文章引述了林肯在南北戰爭期間暫停人身保護令的事件，稱只有在軍隊監督下才能進行公正的選舉。

文章寫道：「確保在每個司法管轄區進行公正選舉、並反映人民真實意願的投票，兩黨都需要監督每一張選票。只有這樣，獲勝的候選人才能被真正的大多數人接受為合法。不幸的是，我們現在只能相信只有軍隊能做到這一點，因為我們腐敗的政治階層和法院，已經證明他們無法在法律範圍內公平行事。」

佛林是一名退役將領，曾在歐巴馬政府時期被迫辭去國防情報局局長一職。他在一條推特上寫道：「除了上帝，自由永不下跪。」川普本人一再拒絕承諾和平移交政權。儘管他曾在一場火藥味十足的記者會上說：如果選舉人團證明拜登當選，他將離開白宮。」

美國司法部長巴爾(William Barr)周二表示，司法部尚未發現證據顯示2020年總統大選存在著大規模舞弊的情形。巴爾告訴「美聯社」說：「到目前為止，我們還沒有看到會影響選舉結果的大規模作弊。」