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前AIT處長：美台關係「未來4年難冷卻」！　曝拜登政府下一步

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▲美國在台協會（AIT）前處長包道格（Douglas Paal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國在台協會（AIT）前處長包道格（Douglas Paal）認為，美台關係未來四年不太可能「冷卻」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國在台協會（AIT）前處長包道格（Douglas Paal）接受中國《環球時報》專訪，談到拜登政府的對台政策。他說，「我不認為美台關係將在未來4年『冷卻』」，因為國會提出許多支持台灣的法案，且都獲得跨黨派共識，下任總統必須謹慎遵循這個立場。

包道格認為，拜登希望保持貿易戰「第一階段」協議，讓美中2大經濟體都獲得好處，不會將台灣議題視為核心政策，而是放在更廣義的「美中利益」範圍內來處理。

包道格透露，川普政府夏天時一度想要採取行動，讓台灣議題變得更具「對抗性」，但為了保護「第一階段」協議成果，雖然大力加強對台關係，卻始終沒有「跨越紅線」，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也因此不太可能訪台。

包道格認為，美國議員們未來將非常關注兩岸的「意外事件」，一旦發生，必須透過某些機制，保持各方冷靜，避免演變成大規模衝突，「我認為，拜登政府內部沒人想要在這個議題上製造麻煩」。

▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政府即將改朝換代，美中關係備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

外界認為，川普很有可能在任期尾聲採取極端行動，加劇緊張局勢。包道格透露，白宮內部目前傳出許多說法，包括更大幅度的企業與個人制裁，甚至朝向中國附近派遣軍艦、戰機等等。但是，新政府與前朝有著不同目標，未來依然充滿不同可能性。

包道格引述拜登明列的優先政策，包括防疫、經濟、種族議題與對抗氣候變遷。他認為，美中在上述議題中，若非具有合作空間，就是沒有相關性，「中國可以耐心一點，期待一些變化……認真考慮如何接觸拜登新政府」。

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