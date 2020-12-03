伊凡卡「濫用資金」遭檢調傳喚　川普一家靠就職典禮自肥2000萬

▲川普的3個孩子：艾瑞克(由左至右)、長子小唐納德、女伊凡卡和父親的合影。(圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）於1日接受華盛頓檢方傳訊，調查川普在2017年就職典禮的不當資金使用。據《CNN》報導，川普被指控濫用超過100萬美元的資金，包括「超額支付」2017年在川普酒店舉辦的70萬美元（約2000萬新台幣）就職典禮費用，「自肥」超出正常價位2倍金額。

檢方同時也傳喚幾個相關人士，包括前就職委員會主席巴拉克（Tom Barrack）、第一夫人梅蘭妮亞、就職委員會副主席蓋茲（Rick Gates）。根據訴訟內容表示，蓋茲與川普一家達成私下協議，預定4天的場地，每日以17.5萬美元計算。

▲伊凡卡與父親川普。（圖／達志影像／美聯社）

然而就職活動的策劃人吳可芙（Stephanie Winston Wolkoff）反對這項交易，因為活動費用高出正常價位兩倍，還向伊凡卡和蓋茲分別寄郵件，表達自己對活動費用的「不安」，但委員會隨後仍然同意了這項交易。

川普顧問加藤（Alan Garten）反駁，伊凡卡當時只負責聯繫雙方，並指示川普酒店要收取「公平的市價」。檢察長拉辛（Karl Racine）則表示，「法律上要求，非營利組織要確保資金用在既定公共目的，而不是私人利益。就職委員會明知支付價格遠高於市價，且『從未考慮以更便宜的替代』，甚至在沒有活動的日子也支付場地費。」

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