又見神秘金屬巨碑！銀色光芒中佇立加州山頂　未被固定一推就倒

▲加州阿塔斯卡德羅（Atascadero）2日有發現「神秘金屬巨碑」。（圖／翻攝自推特／@disclosetv）

記者葉睿涵／綜合報導

美國猶他州（Utah）沙漠和羅馬尼亞皮亞特拉─尼亞姆茨（Piatra Neamt）日前出現「神秘金屬巨碑」，卻又在媒體報導後離奇消失。豈料，美國加州阿塔斯卡德羅（Atascadero）在12月2日，又在一座山上發現了一個「神秘金屬巨碑」，引發人們關注。

綜合Atascadero News和ABC4News報導，有登山者最近在阿塔斯卡德羅的松樹山（Pine Mountain）山頂發現，當地突然冒出了一座「神秘金屬巨碑」，與日前在猶他州和皮亞特拉─尼亞姆茨發現的十分類似。

▲加州阿塔斯卡德羅的「神秘金屬巨碑」比它在猶他州的「兄弟」更高、更薄。（圖／翻攝自推特／@ConnorCAllen）

這座三面方尖碑似乎是由不銹鋼所製，它有3 公尺高，寬45厘米，每個角落都被焊接在一起。不過，巨碑的頂部並沒有任何焊接痕跡，似乎是空心的。Atascadero News估計，它的重量約有90公斤。

據報導，猶他州的方尖碑有3公尺至3.6公尺高，阿塔斯卡德羅的巨碑與它差不多高，不過阿塔斯卡德羅的巨碑寬度略薄。而且，與猶他州的巨碑不同的是，阿塔斯卡德羅的「神秘金屬巨碑」並沒有固定到地面上，只要稍微用點力就能被推倒。

▲由於阿塔斯卡德羅的「神秘金屬巨碑」似乎是不銹鋼所製，因此他在陽光下會反射出漂亮的銀色光芒。（圖／翻攝自推特／@ConnorCAllen）

當太陽、陰影和加州的聖盧西亞嶺 （Santa Lucia Range）彙聚在這個巨碑時，它反光的材質讓神秘巨碑環繞在一種迷人的銀色光芒中，更為它增添了一絲神秘色彩。

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