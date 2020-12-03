快訊／疫情加劇！洛杉磯發布「禁足令」　違者恐被判監禁

長榮航空今被爆出一名空服員無視居家檢疫規定，回台後屢屢出外聚餐、打球，甚至還謊稱都在家、提供假照片，誤導公司調查，結果遭到免職。不過根據了解，違反檢疫規定的不只一人，恐還有兩名空服員也將被免職。對此，長榮航空低調未說明確實人數，僅強調會祭出相同處分。