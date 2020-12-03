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政院打房「9大策略」出爐：預售屋納管、加強稽查紅單交易

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▲▼行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

房價高漲問題難解，為宣示政府打房決心，行政院會3日通過國發會提報的「健全房地產市場方案」，提出短中長期9大因應策略，包括預售屋全面納管加強稽查、加強稽查紅單交易、加速實價登錄修法等，盼能有效抑制房價。

9項打房作為包括：一，必需整合不動產金融、政策、市場等面向指標，健全不動產市場診斷體系，才能掌握市場發展與動向。二，強化預售屋稽查，包括成立跨部會預售屋聯合管理小組，以及聯合稽查建管、稅捐等。三，加速實價登錄修法。四，加強查核不動產交易所得，建立內政部與財政部通報機制，透過查稅與資金流向，加強稽查預售屋與紅單交易所得。五，防杜個人藉由公司規避不動產稅負。六，修正住家房屋現值免徵標準，避免透過分割房屋規避稅負。七，適時採行選擇性信用管制。八，控管銀行授信風險。九，強化不動產業務風險管理與金融檢查。

蘇貞昌3日在院會中提到，台灣已經是民主自由且開放的國家，但在社會公平正義方面，政府有必要努力給努力的人遮風避雨的處所。總統蔡英文也注意到居住正義的公平跟溫暖，所以也通動社會住宅，以20萬戶為目標。蘇也提到，房屋不該變成商品炒作，應該是作為居住的設施，很多有資金的人都把房屋當常炒作的工具，這是不能被社會接受的，政府應該引導把這些資金投入生產方面的投資，而不是縱容或鼓勵這些資金在房屋的炒作上。

蘇貞昌也提出幾項措施，如強力稽查紅單交易，內政部長徐國勇有提到，目前房屋預售屋市場有紅單交易炒作亂象，內政部會和相關機關成立「預售屋鬼裡小組」跟地方政府合作，針對預售屋的紅單行為以及沒有建造完成就做銷售的行為做查緝，10月、11月已經展開2波大規模稽查，除了違規紅單銷售將開罰外，也會針對逃漏稅請國稅局做稽查，嚴查哄抬炒作行為。

其次，實價登錄2.0會繼續修法，並請內政部立法，預售屋不論自手、委託代售，全面納管，做到銷售前的備查、交易後的依法申報，以及房價揭露落實到門牌等，並針對價格申報不實加重罰則。

第三個措施，是杜絕規避稅戶。蘇貞昌指出，有些個人藉由設立公司或是股權交易規避不動產交易稅，以及所有權人利用房屋分割成小坪數規避房屋稅，這次除了透過專案查核揪出這類案件外，也會透過修法所得基本稅有條例、房屋稅條例，防止有心人事逃漏稅。

第四，針對貸款部分會更嚴格審慎處理。蘇貞昌表示，為了防患過多資金流入房市，政府已督促銀行針對非自用投資者、建商新建住宅申辦貸款，採取差別或是審慎受信，央行必要時也會依法採用選擇性的信用管制措施，金管會也會強化不動產授信的金融檢查。

第五，則是廣建社會住宅、擴增包租代管。蘇貞昌說，直接興建的社會住宅到今年底將達4萬2000戶，第一階段達成率為106%，內政部明年會有更大規模的興建計畫，會再18縣市推動50案社會住宅，明年也會超過1萬5000戶；擴大租金補貼，從元萊6萬戶加倍到12萬戶。同時也責成內政補引導租金補貼戶參與包租代管，近期將提出精進措施，在明年1月啟動。

蘇貞昌最後指出，政府要拿出有效方法，不能因為健全房市、合理房價，另一方面在銀行又提供資金，在稅法上有逃漏稅的狀況，政府要用盡一切力量，讓需要養家活口的人有個遮風避雨的家，給年輕小家庭支撐的力量，讓他們感覺政府的真正誠意。

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