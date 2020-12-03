德疫苗小組預估：全國接種需花550天　8314萬人「打完已經2022」

▲德國疫苗接種單位人員日前表示，至少要等到後年才能讓所有德國人都施打完成。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國疫苗小組負責人近日表示，由於醫療能量有上限，每天約能為15~20萬人施打疫苗，如此估算下來，至少要等到2022年，才能讓所有德國人民接種新冠疫苗。據了解，莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）疫苗都已於本周申請了歐盟的緊急批准，但不確定是否能在今年開始施打。

根據《德國之聲》2日報導，德國預防接種常務委員會（STIKO）的負責人莫頓（Thomas Mertens）向《萊茵郵報》表示，在疫苗被允許施打、人們也願意接種疫苗的情況下，假定平均每天可以為15萬到20萬人施打，一星期中約有5到6個工作天，「為1500萬人接種疫苗就需要100天的時間。」

根據歐盟統計，德國2020年的總人口數約為8314萬人，若假設全部民眾都施打完成則約需要550天的時間。據CNN報導，目前德國正在加緊準備全國各地的疫苗接種中心，希望能在歐洲批准疫苗之後，迅速開始提供民眾注射。總理梅克爾曾表示，若要取消對聚會等防疫限制，必須要6到7成的人口獲得免疫，可能是透過施打疫苗，或是感染肺炎的方式對病毒免疫，不會強制人民接種。

報導指出，莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）2家藥廠各自研發出的新冠疫苗，都已於本周向歐盟提出了緊急批准，但針對是否可以在今年內推出疫苗，目前還沒有定論。至於已經脫歐的英國，則在2日批准了輝瑞疫苗，超越美國與歐洲，成為世界上第一個正式批准疫苗用於接種的國家。

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