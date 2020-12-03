中天自焚男背景曝　親屬關係冷淡...兒女、兄弟不願出面

▲驚悚！自焚男「插管急救中」臉部、上身二度灼傷。（圖／記者柯沛辰翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區中天電視台2日晚間一名70歲的孫姓老翁在該台門口自焚，全身嚴重燒燙傷，目前仍在內湖三軍總醫院燒燙傷中心插管急救，警方查出孫男現住在內湖區偏僻山區，早年曾在新北經商，他送醫命危後警方曾試圖和家屬連絡，但孫男疑和家人關係疏離，迄今沒有一位親人願意出面接受警詢。

▲男子於中天電視台前自焚，文德派出所副所長受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

警方表示，孫男在自焚前曾將遺書交給中天電視台的門口保全，遺書內容大意是「挺中天」、「不滿民進黨施政」最後並交代女兒「萊豬有毒」千萬別吃，加上孫男以激烈手法潑汽油自焚，警方據此認定孫男輕生動機應該是不滿時政加上欲以激烈手段訴求所致。

警方調查，確定孫男並非退伍老兵，更不是職業軍人，至於為何會對時政如此狂熱激憤，搞到要用汽油自焚做抗爭手段，警方還必須訪談家屬、親友才有辦法釐清。

孫男昨晚送往內湖三軍總醫院搶救，迄今仍插管命危；但警方試圖聯絡她女兒接受警詢，女兒向警方表示正在上班，會晚點配合警方，但稍晚到今天早上，孫男女兒手機關機不接，其他兩名兒子也不願到警局說明父親近況。

連警方連絡孫男親兄弟，對方也語帶冷漠，僅向警方表示「孫很久沒跟家裡聯絡了」。據瞭解，孫男早期經商但近年生活過得不好，獨自一人住在內湖碧山路偏遠山區，幾乎不跟家人、鄰居往來，加上早年曾因經商應酬以及投資糾紛，身揹酒駕、詐欺等前科。

內湖警方連絡一個晚上，包含孫男兒女、親兄弟都不願意出面說明父親情況，顯示孫男的親友關係相當疏離，目前警方正設法聯絡他在外縣市的另名姪子出面，希望能還原孫男平常的生活情況。

【相關新聞】

►快訊／大馬歌手丘沁偉遭控偷拍性侵 北市婦幼隊火速逮人

►《槍王之王》真實版！台新銀理專沉迷賭期指 盜領3億戶頭僅剩30萬

►民眾檢舉丁怡銘發布假訊息 刑事局：與「惡假害」本質不同