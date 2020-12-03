　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中天自焚男背景曝　親屬關係冷淡...兒女、兄弟不願出面

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲驚悚！自焚男「插管急救中」臉部、上身二度灼傷。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲驚悚！自焚男「插管急救中」臉部、上身二度灼傷。（圖／記者柯沛辰翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區中天電視台2日晚間一名70歲的孫姓老翁在該台門口自焚，全身嚴重燒燙傷，目前仍在內湖三軍總醫院燒燙傷中心插管急救，警方查出孫男現住在內湖區偏僻山區，早年曾在新北經商，他送醫命危後警方曾試圖和家屬連絡，但孫男疑和家人關係疏離，迄今沒有一位親人願意出面接受警詢。

▲▼男子於中天電視台前自焚，文德派出所副所長受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲男子於中天電視台前自焚，文德派出所副所長受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

警方表示，孫男在自焚前曾將遺書交給中天電視台的門口保全，遺書內容大意是「挺中天」、「不滿民進黨施政」最後並交代女兒「萊豬有毒」千萬別吃，加上孫男以激烈手法潑汽油自焚，警方據此認定孫男輕生動機應該是不滿時政加上欲以激烈手段訴求所致。

警方調查，確定孫男並非退伍老兵，更不是職業軍人，至於為何會對時政如此狂熱激憤，搞到要用汽油自焚做抗爭手段，警方還必須訪談家屬、親友才有辦法釐清。

孫男昨晚送往內湖三軍總醫院搶救，迄今仍插管命危；但警方試圖聯絡她女兒接受警詢，女兒向警方表示正在上班，會晚點配合警方，但稍晚到今天早上，孫男女兒手機關機不接，其他兩名兒子也不願到警局說明父親近況。

連警方連絡孫男親兄弟，對方也語帶冷漠，僅向警方表示「孫很久沒跟家裡聯絡了」。據瞭解，孫男早期經商但近年生活過得不好，獨自一人住在內湖碧山路偏遠山區，幾乎不跟家人、鄰居往來，加上早年曾因經商應酬以及投資糾紛，身揹酒駕、詐欺等前科。

內湖警方連絡一個晚上，包含孫男兒女、親兄弟都不願意出面說明父親情況，顯示孫男的親友關係相當疏離，目前警方正設法聯絡他在外縣市的另名姪子出面，希望能還原孫男平常的生活情況。

【相關新聞】

快訊／大馬歌手丘沁偉遭控偷拍性侵　北市婦幼隊火速逮人

《槍王之王》真實版！台新銀理專沉迷賭期指　盜領3億戶頭僅剩30萬

民眾檢舉丁怡銘發布假訊息　刑事局：與「惡假害」本質不同

ET快訊
空姐正牌男友跳樓亡　千字遺書曝光：瞞我跟別人出去
必勝客創辦人病逝！「600美元」建立披薩帝國
iPhone 11價格下殺　「這金額」就能入手
擴大租金補貼！政院定案「打房4大目標」曝光
快訊／台中檸檬餅老店一福堂大火全毀！濃煙竄天灌救中
2020台灣YouTube排行榜出爐！第一名超意外
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭控「密赴印尼圖私利」蘇嘉全求償2百萬　葉慶元：別恫嚇揭發的人

獨／女講師湊錢買店面！談價車門忘了鎖…回頭見「50萬訂金消失」崩潰

盛唐鉛中毒離奇內幕...藥商把低價鉛丹當硃砂賣　呂世明照用

狂飆163km收紅單！他怒鋸測速器丟河　法官寫勸世文判刑：好好想想

桃園短裙女逛商場　色店員緊靠偷拍「大腿內側」下場曝

黃琪爽開名車泣訴為愛犯罪　法官「祝福你找到真愛」

中天自焚男背景曝　親屬關係冷淡...兒女、兄弟不願出面

在《楚門的世界》上班　老闆偷裝3針孔拍到女員工帶男友進公司…

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀！　濃煙竄天消防灌救中

淡水工人摔下8F慘死…留下喑啞妻、國中兒　暖警不掏腰包助15萬元

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

邱宇辰問「最喜歡哪個棒棒堂弟弟？」　席惟倫誠實「小煜」...他自嘲：我習慣了！

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

貪玩兄弟！聯手把塑膠袋「全展開」 阿祖翻白眼...弟罰站還偷睡覺XD

遭控「密赴印尼圖私利」蘇嘉全求償2百萬　葉慶元：別恫嚇揭發的人

獨／女講師湊錢買店面！談價車門忘了鎖…回頭見「50萬訂金消失」崩潰

盛唐鉛中毒離奇內幕...藥商把低價鉛丹當硃砂賣　呂世明照用

狂飆163km收紅單！他怒鋸測速器丟河　法官寫勸世文判刑：好好想想

桃園短裙女逛商場　色店員緊靠偷拍「大腿內側」下場曝

黃琪爽開名車泣訴為愛犯罪　法官「祝福你找到真愛」

中天自焚男背景曝　親屬關係冷淡...兒女、兄弟不願出面

在《楚門的世界》上班　老闆偷裝3針孔拍到女員工帶男友進公司…

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀！　濃煙竄天消防灌救中

淡水工人摔下8F慘死…留下喑啞妻、國中兒　暖警不掏腰包助15萬元

非法遊樂場變合法！黃國昌控北市副議長濫用職權　柯文哲：依法行政

房東超好商量！養狗妹「反遭鄰居為難」狂嘆：難道不配租屋

吳嘉隆／川普設局誘捕對方作弊　朱利安尼法律戰是虛招

日職／陳偉殷返台隔離完　訓練營教練團王維中、曾仁和

王志鵬／勿吹噓「潛艦國造」已成為「神兵利器」

悶壞了！英解封後商店大排長龍　德確診破百萬「封鎖延長至1月」

本土劇男星自曝拍戲不能生病　長骨刺腳麻也無感

遭控「密赴印尼圖私利」蘇嘉全求償2百萬　葉慶元：別恫嚇揭發的人

教2歲小孩防「熟識性侵」　首部繪本《秘密派對》募資8小時破百萬

「明倫社宅」設首座非營利幼兒園　明年1/8日起登記、2月開辦

社會熱門新聞

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

台中女大生PO文「求包養」醜態曝光

情侶一氧化碳中毒雙亡　房東省1萬元害命

快訊／男凌晨跳新北大橋　墜20m倒臥草叢亡

妻中風哀號30年　夫不捨悶殺痛哭「對不起」

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

驚悚片曝！他自家田旁遭輾斃　拖吊車肇逃喊：沒發現

強力搖頭丸害3少年喪命 法院依殺人罪重判25年

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

女子被酒駕撞　台灣也該連署一下

更多熱門

相關新聞

江啟臣心痛老翁自焚：政府應該深刻檢討

江啟臣心痛老翁自焚：政府應該深刻檢討

針對中天電視大樓前廣場2日晚間有一名孫姓老翁自焚抗議中天關台，國民黨主席江啟臣3日上午在臉書表示，「愛護新聞自由，守護民主的兄弟姐妹，再如何悲憤，千萬不要輕言犧牲」。

老翁中天自焚！王又正親發聲：痛徹心扉

老翁中天自焚！王又正親發聲：痛徹心扉

中天自焚男三度灼傷　加護病房插管急救中

中天自焚男三度灼傷　加護病房插管急救中

中天自焚翁「36%三度灼傷」插管送加護

中天自焚翁「36%三度灼傷」插管送加護

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

關鍵字：

中天電視台自焚孫男插管命危

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

羅志祥停工7個月少賺6億！

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

驚見女兒拍6分片　網美母喊話！

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

曾之喬「沒經主人同意直接躺」說睡就睡

富邦教練團補強　陳瑞振二軍首席

「平交道巨胸妹」素顏照曝光　3萬人傻了

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

更多

最夯影音

更多
羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得
By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面