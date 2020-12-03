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擴大租金補貼12萬戶！政院定案「4大目標」打房：讓人民對政府有信心

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▲行政院3日祭出打房4大目標。（示意圖／記者張菱育攝）

▲行政院3日祭出打房4大目標。（示意圖／記者張菱育攝）

記者蘇晏男／台北報導

為宣示政府杜絕不當炒房的堅定決心，國發會3日在行政院會上提出「健全房地產市場方案」，當中包括建立不動產市場診斷指標、強化預售屋銷售稽查及實價登錄修法、強化社會住宅與租金補貼等共4大目標；而在中長期上，則研議檢討房屋稅率及私法人購買住宅制度。

國發會指出，近期因國際寬鬆貨幣政策使熱錢在全球流竄，加上台灣防疫成功，經濟表現亮眼，以及低利率與資金回流、台商回台投資等因素，造成房巿需求增加，國內部分區域房地產市場升溫。

國發會表示，房價與民眾生活負擔密切相關，為促使房地產市場健全發展，避免炒作或不合理價量現象，政府相關部門已立即啟動各項作為，包括：一、建立不動產市場診斷指標；二、強化預售屋銷售稽查及實價登錄修法；三、杜絕藉由公司名義或分割房屋避稅，並強化信用資源合理運用管控授信風險；四、強化社會住宅與租金補貼等，有助於達到防止炒作房市、防止逃漏稅、防止房市資金氾濫、落實居住正義打造優質居住等4大目標。

在強化社宅及租金補貼上，國發會指出，中央不僅將負責興建6.6萬戶的社會住宅，也會強化房東參與誘因，加入推動社宅包租代管。另外，也會擴大租金補貼，實現每年12萬戶的目標。

此外，政府持續加強查核房屋實際使用情形，中長期則研議檢討房屋稅率及私法人購買住宅制度。

國發會指出，近期內政部會同相關單位，大規模聯合稽查預售屋建案，針對違規缺失，逾期未改正者依法裁罰；中央銀行亦邀請辦理房貸主要銀行座談，呼籲勿將信用資源過度流向不動產放款，避免銀行授信間接助長炒房炒地，而這些作為已經發揮警示作用。

國發會表示，穩定房巿政策需各部會及地方政府通力合作，行政院3日已請國發會綜整房地產課題及相關部會因應對策，提報行政院院會，正式對外宣示，政府杜絕不當炒房的堅定決心，讓人民對政府施政有信心。

▼國發會祭出打房4大目標及中長期方向。（圖／行政院提供）

▲▼國發會祭出打房4大目標。（圖／行政院提供）

▲▼國發會祭出打房4大目標。（圖／行政院提供）

▲▼國發會祭出打房4大目標。（圖／行政院提供）

▲▼國發會祭出打房4大目標。（圖／行政院提供）

▲▼國發會祭出打房4大目標。（圖／行政院提供）

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