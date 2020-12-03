新冠剛康復…必勝客創辦人病逝！　曾以「600美元」建立披薩帝國

▲卡尼晚年罹患阿茲害默症，也頗受其他病痛困擾。（圖／翻攝自twitter／Carrie Rengers）

實習記者湯子暘／綜合報導

必勝客創辦人卡尼2日凌晨4時30分因肺炎去世，享壽82歲。卡尼於1958年和哥哥合夥在凱洛格（Kellogg）的一間啤酒小店白手起家，一步步打造必勝客披薩帝國，並在1977年以3億美元出售給百事可樂，隨後成為過去競爭對手「Papa John's披薩」的合夥人。

卡尼（Frank Carney）患有阿茲海默症已有十年，最近才剛從新冠肺炎恢復，卻因肺部再度急性感染發炎過世，享壽82歲。必勝客現任CEO瓦爾許（Bill Walsh）表示，「無論是過去或現在，卡尼都是我見過生活紀律最嚴明的人。」

卡尼19歲時與哥哥丹（Dan Carney）一同就讀於威奇托州立大學，當時兄弟倆向母親借了600美元（約台幣1萬7000元），跑到市場附近的啤酒館開了一間披薩店。卡尼在1992年企業家大會上演說時回憶，「當你要用創業來填補大學學費時，甚至不會考慮現在經濟狀況如何。我們不在乎誰做主白宮或失業率多少，而是滿腦子想著，這個產品有市場嗎？我可以賣嗎？」

▲卡尼當年以600美元在堪薩斯城的一個小市場創辦必勝客。（圖／達志影像）



時至今日，必勝客已經成為全球最大的披薩連鎖品牌，是百勝集團旗下三個最賺錢的聚寶盆之一，每天都要接待超過400萬顧客，烤製出170萬個披薩，在全球各地擁有1萬8431家餐廳。

當他在1977年出售必勝客後，選擇加入過去的「敵營」Papa John's披薩，並投資了其他各式各樣的20家企業，包括房地產、石油、天然氣和汽車業等，但最後只有5家公司有賺錢。丹表示，「他可能失去之前必勝客所賺的錢，但他不會沮喪，只是積極地去創造一些與眾不同的東西。」

卡尼曾說，「工作是生命的一種力量，一種必不可少的力量。」妻子珍妮（Janie Carney）認為，許多人說他的丈夫很認真且不苟言笑，但是他非常愛照顧其他人，就個大哥哥一樣，「他散發一種信任感，讓我感到備受照顧。我是這個世界上最幸運的人。」

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