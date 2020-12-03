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美國單日2760人病歿…創疫情爆發以來新高！　未來幾周會更嚴重

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▲▼新冠肺炎在美國造成無數死亡，許多死者甚至沒有家屬願意幫他下葬。（圖／路透）

▲美國2日新冠肺炎的單日死亡數達2760人。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

美國新冠肺炎疫情再創紀錄，根據疾管中心統計，美國2日的單日死亡數達2760人，創下春季疫情爆發以來新高；在此之前的最高紀錄是4月15日的2752人。疾管中心主任警告，今年冬天可能是美國「最艱困」的時刻，隨著聖誕假期即將到來，疫情只會更加嚴重。

根據《紐約時報》報導，美國2日創下新冠肺炎疫情爆發以來，單日通報2760人死亡的最高紀錄；在此之前的最高紀錄是4月15日的2752人。除此之外，住院數也超過10萬人，是11月初的近兩倍之多。

波士頓布萊根婦女健康中心急診科醫師福斯特（Jeremy Faust）警告，未來幾周死亡數還會繼續上升，感恩節假期過後的影響正在發威。今年4月疫情高峰時，美國採取嚴厲封鎖措施，讓夏天的疫情稍稍緩解，但隨著人們鬆懈、聖誕假期即將到來，下一波高峰也跟著來臨。

近日美國新冠肺炎每周確診數都超過100萬例，儘管死亡數看似非常高，但整體死亡比例卻有下降，根據疾管中心（CDC）統計，死亡比例已從4月份的6.7％下降至1.9％。紐約羅格斯曼醫學院副教授霍維茲（Leora Horwitz）說，重點在於痊癒病患的人數大幅提升，高風險染疫者也開始減少，「病例都集中在更年輕的族群。」

根據約翰霍普金斯大學數據統計，截至台灣時間3日上午11時，全美新冠肺炎確診數達1391萬6543人，累積死亡數為27萬3316人。

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