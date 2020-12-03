拜登擬增設「亞洲事務特任官」監管中國　外交政策重心轉向東亞

▲拜登對台政策預計將延續川普路線，但會以低調態度執行。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

拜登上任後會重回歐巴馬「轉向亞洲」（Pivot to Asia）外交策略，考慮在白宮任命亞洲事務特任官（Asia tsar），而人選可能會是與台灣關係密切的蘇利文（Jake Sullivan），面對與中國關係日漸緊張，預計將採取更強硬的立場應對。

根據《金融時報》報導，拜登上任後首先會碰到中國的敏感議題，例如新疆、香港，而目前國會兩黨共識期待他在對抗中國方面，能夠採取更堅定、強硬的立場。此外，拜登是否繼續延續川普對華為的制裁，將是民眾關注的重點之一。

相關高層透露，儘管人選尚未決定，但可能會是國安顧問蘇利文，或堅定抗中的鷹派官員拉特納（Ely Ratner）。白宮可能將設立三個亞洲事務的新職位，分別監管中國、印度以及日韓澳其他國家。

▲白宮新任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）過去曾率團訪台。（圖／達志影像／美聯社）



專家表示，拜登提升亞洲的在白宮心中的地位，能對亞洲各國發出積極的訊息。對於像日本這樣的盟友而言，但真正考驗彼此信譽的地方，是拜登只在白宮內部提升中國的重要性，或是與亞洲各國合作對付中國，但我個人猜是後者。

川普任內四年期間，美中緊張的關係白熱化。一名過渡官員指出，「拜登過去反覆表示過，亞太地區是一個巨大的機遇，但我們的利益與價值觀也日漸遭受挑戰。拜登政府將帶來合適的人選，與盟友一起促進我們共有的利益與價值觀。」