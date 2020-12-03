才出生2個月！24歲媽替女兒「穿耳洞」惹議　她回嗆：孩子是我的

▲英國一名年輕媽媽幫年僅8周大的女兒穿耳洞，引發家人、網友質疑。（耳洞示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

一名24歲年輕媽媽在女兒剛出生4周時，就決定要幫孩子穿耳洞，引來網友稱她「虐待兒童」的負面評論，最後她接受了建議，又過了4周之後，現已幫女兒在兩側耳垂上各穿了1個耳洞。這名媽媽事後也說，「你會因為刺青而歧視別人嗎？如果有人也在考慮此事，請不要上Facebook問網友，他們只會覺得你在虐童。」

根據《每日星報》報導，住在英國里茲（Leeds）的康奈爾（Levi Connell）是一名24歲的年輕媽媽，她在女兒葳洛（Willow）剛出生4周的時候就決定要幫她穿耳洞，康奈爾不僅因此面臨老公與母親的質疑，但她堅持葳洛應該在小時候就先穿耳洞，更表示自己也是在10周大的時候就有耳洞了。

根據報導，康奈爾不斷接收到人們議論她的傳聞，還被Facebook網友攻擊這是在「虐待兒童」、「很噁心」，但康奈爾說，「你不能這樣評論一個人。」最後，她決定接受眾人建議，又再過了4個禮拜，等到葳洛8周大的時候才真正開始穿洞。本來負責穿洞的人在葳洛耳朵上畫了幾個點，還做了一些位置上的改動，最後決定讓她一邊耳朵只穿1個洞。

康奈爾表示，這是按照計畫完成的，並不是倉促行事，任何人都不應該對這種事情有意見，自己也不應該因為幫葳洛打耳洞就受到歧視，「你會因為刺青而歧視別人嗎？」康奈爾也補充，如果有人在考慮這件事，她會建議他們盡管去做，Facebook網友只會認為是虐待兒童，「做你自己的選擇，他是你的孩子，你可以決定什麼對他來說才是最好的。」

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