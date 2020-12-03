文在寅支持度首跌破4成！創就任南韓總統以來「新低」

▲南韓總統文在寅支持度跌破4成以下，創下就任以來新低。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾3日專電

民意調查機構Realmeter今天發布調查，韓國總統文在寅及執政黨共同民主黨支持率雙雙跌至現任政府執政以來最低紀錄，文在寅施政支持率首次跌破4成。

韓聯社報導，Realmeter接受交通廣播電台（TBS）委託，11月30日至12月2日對1508名有投票權的民眾進行問卷調查，結果顯示，對文在寅施政表現持肯定態度比例為37.4%，較上週下跌6.4個百分點。

去年10月因前法務部長曹國案影響曾創下最低紀錄41.4%，與當時相比，則是一口氣減少4個百分點。

持否定態度比例則增加5.1個百分點至57.3%，是現任政府執政以來的最高紀錄，與肯定占比相差近20個百分點。

共同民主黨（簡稱民主黨）支持率也較上週下跌5.2個百分點至28.9%，落後最大在野黨國民力量的31.2%。值得注意的是，民主黨主要支持來源的進步派對民主黨的支持率從57.2%降至47.3%，大跌9.9個百分點。

Realmeter分析，法務部長秋美愛將檢察總長尹錫悅停職，引發檢方反彈，加上法務部監察委員會判定這次處分不當等，對這次民調結果有相當影響。

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