成功購入新冠疫苗！南韓政府與英藥廠簽約：明年預計4400萬人施打

▲南韓政府表示，已確定與阿斯特捷利康製藥完成簽約，購入新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情在首都圈肆虐、重症患者激增之際，南韓政府今（3）日透露，已與英國與瑞典合併成立的阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca plc.）完成簽約購買新冠疫苗，防疫效果可達70至90%，隨著陸續與全球其他製藥廠完成接洽，預計將於下周召開記者會，向全民公開接洽結果與取得的疫苗劑量。

根據《韓聯社》報導，南韓健保防疫當局表示，已於近期和阿斯特捷利康完成簽約手續，而先前該藥廠承諾以每劑3至5美元的價格賣給南韓。

該藥廠新冠疫苗的防疫效能雖不及輝瑞與莫德納的95%、94.1%，但其保存溫度僅居維持長溫攝氏2至8度，加上與輝瑞每劑價格19.5美元、莫德納每劑15至25美元的價格相比略顯便宜，且南韓國內藥廠SK生物學公司（SK Bioscience）早已於今年7月簽下該藥廠的代工製造權，因此該藥廠疫苗成為南韓政府在採購上的優先考量項目。

據悉，輝瑞藥廠的新冠疫苗在流通配送時需儲存於攝氏零下70度以下。

南韓政府先前確定透過「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX）平台取得1000萬劑疫苗，並持續與輝瑞、嬌生、莫德納、諾瓦瓦克斯等藥廠展開協商，原訂計畫額外取得2000萬劑疫苗，最後預計可取得3000多萬劑以上疫苗。

保健福祉部長朴淩厚（박능후）曾於近期表示，先前已持續推動簽約購入3000多萬劑新冠疫苗，可供60%以上國民施打，明年度預算增編9000億韓元購買4400萬劑疫苗，供全國85%以上人口接種。

►與新冠病毒拼搏！韓高三生「戴口罩」奮戰學測...首爾確診數激增

►北韓駭客竊新冠疫苗！專家解釋「3大致命原因」：若染疫恐招滅國

聽Podcast掌握國際局勢

►超強保濕、一抹有感！網友用過都大推