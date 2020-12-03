與新冠病毒拼搏！韓高三生「戴口罩」奮戰學測...首爾確診數激增

▲南韓今(3)日全國高三生大考，疫情卻仍持續嚴峻。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情警報響不停，第3波全國性大流行仍在各地的日常生活場所擴散，即便今（3）日是全國高三生大學入學考試，單日確診數規模依然維持500多人，首爾更在短時間出現大批群聚確診者，包括來自公寓、三溫暖、舞蹈學院、補習班、校園、體育設施等，且重症患者數量激增，對防疫當局而言無疑是一大不可忽視的警訊！

根據《韓聯社》報導，截至3日0時為止，南韓防疫當局今（3）日上午9時30分共通報540起病例，其中境內感染為516例、境外移入為24例，目前南韓共累計35703例確診、529例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增419例（首爾佔260例、京畿道佔137例、仁川佔22例），佔總體新增確診比率高達81.2%；釜山新增15例；忠清南道、慶尚南道各新增13例；慶尚北道新增10例；忠清北道新增9例；江原道新增8例；全羅北道、大田各新增7例；世宗新增4例；大邱、光州各新增3例；蔚山、全羅南道各新增2例；濟州島新增1例。

▲南韓本屆高三考生得在嚴峻疫情下，為自己的未來奮鬥。（圖／路透社）

從主要的群聚感染案例來看，首爾市江南區大峙洞某英文補習班累計18例；首爾市江南區大峙洞某電話客服中心累計9例；首爾市麻浦區某網路購物業者累計18例；忠清北道清州市某化學公司累計8例；大田市儒城區某酒店累計9例；全羅北道群山市某公寓大樓裝修改建業者累計10例。

報導分析，第3波全國性大流行不容輕忽的原因在於，此波大流行興起於全國各地的日常生活場所與設施，光是100人以上確診的群聚感染案例就同時有數宗，與先前只集中在同地點、同場所的類型極為不同，而首爾從11月初單日只新增20多例確診，到如今單日新增數百例，可以顯見病毒正靜悄悄地快速傳播。

▲南韓防疫專家警告，未來2周南韓恐面臨病床不足的問題。（圖／達志影像）

另外，重症患者激增至117名。根據中央災難安全對策本部統計，南韓全境一般重症患者專用病床與新冠肺炎重症患者專用病床數合計為548床，其中可立即供患者住院使用的床數僅66，佔總體12%。

高麗大學安山醫院感染內科教授崔元碩（최원석，音譯）警告，由於目前仍舊無法有效減少確診患者數量，若未來持續維持現有新增感染規模，則1至2周後不僅重症患者病床不足，就連供輕症患者入住的一般病床、生活治療中心恐怕也將一位難求。

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