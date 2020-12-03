緊追英國步伐！美12/15配發首批疫苗　官員：2月將讓1億人口接種

▲新冠肺炎疫情延燒全球，隨著疫苗捷報頻傳，各國都忙著要為自己的國民搶到足夠的疫苗劑量。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

疫苗研發公司輝瑞的疫苗12月2日在英國獲得上市批准，但在美國，審批的過程較為謹慎、透明。美國聯邦官員2日表示，他們希望在明年2月底前，為成年人口的40%，也就是約1億高風險者接種新冠肺炎疫苗，其中包括了醫護人員和老年人等。

▲輝瑞先前公布，他們所研發的新冠疫苗有效率達到90%，瞬間成為全球關注焦點。（圖／CFP）

據法新社報導，輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）研發的疫苗，有望在近幾週獲得批准。這兩家公司所生產的疫苗都需要注射2劑，疫苗之間的間隔時間約為3至4週。

「曲速行動」（OWS）計畫的首席科學顧問斯勞伊（Moncef Slaoui）告訴記者，「在今年12月中旬至明年2月底間，我們可能會為一億人接種疫苗。首批獲安排接種的將會是醫護人員、長者和其他前線人員。」

▲莫德納（Moderna）最新數據顯示，該公司生產的新冠疫苗有效性超過94％。（圖／路透）

他補充，相關部門已有「充足的」疫苗，讓多達300萬的長照病患在今年12月接種疫苗。另外，如果各州政府也同意聯邦的提議，優先讓醫療工作者接種疫苗的話，那麼第一批疫苗的剩餘數量也將足以涵蓋大部分的醫護人員。

相關部門預計，隨著輝瑞與莫德納疫苗產量的增加，12月份可以供應2000萬劑疫苗，明年1月會有3000萬劑，2月份5000萬劑，總計3個月內將有1億劑疫苗面世。不過，這個數字並未包括仍在試驗中的嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗，以及牛津大學和阿斯特利康（Astra Zeneca）共同研發的疫苗。

▲牛津大學與阿斯特利康共同研發的疫苗，之前曾因接種者出現不良反應而暫停臨床試驗。（圖／路透社）

斯拉維補充，如果這2家藥廠的疫苗都可以在12月底至1月中旬間有結果，並取得食品藥品管理局（FDA）批准的話，那他們就可以在明年2月獲得緊急上市的批准。

不過，斯拉維強調，FDA在評估阿斯特利康和牛津的疫苗時，只會參考美國1.5萬人臨床試驗的結果，而非依據英國和巴西的資料，因為由於劑量問題，這些資料並不准確。

▲OWS計畫，只要FDA批准疫苗公司上市後，他們將在24小時內立即為美國民眾配發疫苗。（圖／路透）

輝瑞的疫苗已在12月2日取得英國批准上市，但在美國，審批的過程較為謹慎、透明。在12月10日專家諮詢委員會召開會議以前，FDA不會對他們授予緊急使用授權（EUA），而莫德納的專家諮詢委員會會議則將在12月17日召開。

OWS首席運營官佩納（Gus Perna）表示，委員會做出決定後，他們將在24小時內立即為美國民眾配發疫苗。他預計，第一批疫苗將在12月15日配送到位。

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