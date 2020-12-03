莫德納疫苗將投入兒童試驗！徵3000受試者...結果2022出爐

▲美國生技公司莫德納 （Moderna）將投入新冠疫苗的兒童試驗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國莫德納公司（Moderna）2日傳出，該公司所研發的新冠病毒疫苗即將開始進行兒童試驗。據悉，該公司目前還未針對兒童試驗正式招募受試者，但屆時將會有3000名12歲到17歲的兒童接受測試。

根據美國國家圖書館的臨床試驗資料庫網站（clinicaltrials）指出，莫德納即將要開始招募兒童受試者進行疫苗試驗。由於兒童屬於高風險族群，因此疫苗通常會先以成人為對象進行測試，確保無虞後才會進行兒童試驗。據悉，該研究將會招募3000名12到17歲的青少年志願者受試。

該試驗目前尚無法確定何時正式開啟，但預計於2022年6月前完成。據悉，有一半的受試者會在1個月內接受2次疫苗注射，另一半的對照組則會施打生理食鹽水作為安慰劑。莫德納發言人表示，該公司尚未開放徵求此次試驗的受試者。

莫德納公司日前已經向美國申請新冠肺炎疫苗的緊急使用授權，同時公布後期臨床試驗結果稱該公司研發的新冠肺炎疫苗防護力高達94.1%，且不存在嚴重安全疑慮。

另一方面，美國疾病控制與預防中心1日宣布，一旦疫苗獲得批准，醫護人員與長期生活在護理之家的人應該優先接種疫苗。

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