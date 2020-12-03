英國領先全球閃電批准疫苗！仍有20%民眾「對安全存疑」

▲英國政府2日搶先批准使用輝瑞與BioNTech聯手研發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）



文／中央社記者戴雅真倫敦2日專電

英國今天領先全球，批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech 聯手研發新冠肺炎疫苗，但民調顯示，1/5民眾對疫苗安全存疑，盼官員直播接種過程。

這款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗只花了10個月就被批准施打，把通常需要花上10年的過程大幅壓縮。英國藥品及保健產品管理局（MHRA）首席執行長芮恩（June Raine）在記者會接受提問表示，安全是第一要務，疫苗獲得批准絕對「沒有走捷徑」。

儘管官員保證，不過「每日郵報」報導，「輿觀」（YouGov）民調發現，1/5民眾仍舊不相信疫苗安全，另有2/3民眾希望衛生大臣韓考克（Matt Hancock）直播自己接種疫苗的過程。

調查訪問5000名成年人發現，20％受訪者表示對疫苗的安全性不太相信，甚至完全不相信疫苗安全，僅有27％受訪者表示「非常相信」疫苗安全，另有43％受訪者表示「有一些信任」。

民調同時詢問受訪者，是否希望韓考克在電視直播接種疫苗的過程。韓考克先前曾表示願意這麼做，以說服大眾接種疫苗。調查結果顯示，有約2/3（66％）支持韓考克的主意，僅有12％不贊成。

至於是否應該立法強制民眾接種疫苗，大多數受訪者（44％）持反對意見，但也有37％贊成。

英國訂購4000萬劑BioNTech與輝瑞研發的疫苗；這款疫苗在預防新型冠狀病毒擴散方面效力證實達95%。每人需要施打2劑，因此足以讓2000萬人接種。第一批80萬劑將於下週開始施打，據知已從比利時送往英國。由於疫苗需要攝氏負70度的存放環境，預料將在大醫院率先施打。

英相強生（Boris Johnson）傍晚在記者會表示，儘管疫苗將開始提供接種，但希望民眾不要過於樂觀，因為「遊戲還沒結束」。英國副首席醫療官范—塔姆（Jonathan Van-Tam）呼籲民眾要有耐心等待接種。

根據統計，等到所有風險較高族群都接種疫苗，可能需要排到明年4月。

范—塔姆也提醒民眾，即使有疫苗可以施打，丟掉口罩、洗手液的日子也還沒有到來，民眾可能有多年都需要與口罩為伍。COVID-19無法永遠根除，但或許會變成季節性的傳染疾病。

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