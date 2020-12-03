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豪乳女模「在金字塔前」扭臀拋飛吻！挨轟冒犯埃及…悲劇下場曝光

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▲埃及網紅希米（Salma al-Shimi）在左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）前拍照。（圖／翻攝自抖音／salmaelshimy0）

▲埃及網紅希米（Salma al-Shimi）在左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）前拍照，卻因此被捕。（圖／翻攝自抖音／salmaelshimy0）

記者吳美依／綜合外電報導

埃及網紅兼模特兒希米（Salma al-Shimi）與攝影師前往開羅以南32公里的古墓薩卡拉（Saqqara），來到有著4700年歷史的左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）前拍照、錄影。她身穿古埃及風格服飾，走路時性感扭動臀部，還對著鏡頭拋出飛吻。沒想到，2人卻因此於11月30日被捕。

綜合《法新社》、《紐約郵報》與《中東之眼》報導，司法部消息人士透露，希米與攝影師穆罕默德（Houssam Mohammad）因為「未經批准在薩卡拉考古遺址攝影」被捕，2日以每人32美元（大約新台幣900元）的保釋金獲釋，目前正在接受調查。

埃及古文物最高委員會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦濟里（Mostafa Waziri）認為，這些照片與影音非常「不恰當」，已經將此事提報給檢察官。他更在臉書上發文怒批，「所有破壞考古遺址與埃及文明的人都將受到懲罰」。

@salmaelshimy0

السيشن كامل بكره انستا


此事在網路上引發正反論戰。許多民眾批評，希米的行為對於金字塔非常不敬，當地媒體也紛紛怒轟，此舉形同對於埃及的「挑釁與冒犯」。但是，仍有不少人持反對意見。一名網友不可置信地留言表示，「真的有規定不准在考古遺址拍照嗎？即使是一點也不下流，而且完全正常的照片？」

希米向檢察官供稱，她拍攝這些影音，是為了推動觀光旅遊業，絕對無意「冒犯埃及」，也不知道必須事先申請，才能夠在考古遺址拍照。

穆罕默德表示，希米進入遺址時，依照工作人員要求，穿著穆斯林女性的罩袍（abaya），抵達拍攝地點後才換上另一套服飾，但在此期間，一共有6名員工經過，站在那裡觀望15分鐘，卻都沒有前來阻止拍攝。他也反擊外界批評，「如果是一個苗條的女孩站在希米的位置，這個議題就會變得很正常」。

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