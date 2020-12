中企直接「買斷」小島99年使用權！要求居民打包搬走　只給3天期限

▲中國房地產企業去年向澳洲昆士蘭州政府買下凱瑟克島(Keswick Island)的租約。(圖/翻攝自Facebook/Keswick Island)

記者吳美依/綜合外電報導

中國房地產企業China Bloom去年向澳洲昆士蘭州政府買下凱瑟克島(Keswick Island)租約,用於觀光旅遊用途,期限長達99年。島上居民控訴,他們的生活此後處處受限,不但被禁止透過Airbnb出租房屋、進入海灘或公園等公共土地、透過海陸空任何途徑登島,甚至被趕出自己的家。

凱瑟克島幾位居民向《9號新聞網》(9 Network)電視節目「時事」(A Current Affair)控訴自身遭遇。威莉絲(Julie Willis)與男友羅伯特(Robert Lee)被趕出居住長達6年的租屋處,且在期限前3天才收到搬遷通知,「他們不希望澳洲人留在島上,只想要把這座島嶼用於中國觀光市場」。

威莉絲認為,澳洲人民應該為了中國企業限制公共土地使用權感到憤怒,「我們想要在這裡安家立命,在澳洲買下一塊土地,中國卻讓這一切變得十分困難」。她甚至形容,「感覺好像凱瑟克島變成了中國共產黨的財產」。

前居民亞斯伯里(Rayna Asbury)在島上買房定居長達15年,「自從去年9月起就沒有觀光客了」,而島上海灘原本是知名海龜築巢地點,如今建設工程的重型機械卻氾濫成災。她無奈表示,大家都是奉公守法的公民,只是希望「每個人都能夠做出正確的事」。

Chinese developers who bought an island on the Great Barrier Reef are trying to 'stop Australians from setting foot there' https://t.co/vvjIcGE1Qb