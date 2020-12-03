　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中企直接「買斷」小島99年使用權！要求居民打包搬走　只給3天期限

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲澳洲昆士蘭州凱瑟克島（Keswick Island）。（圖／翻攝自Facebook／Keswick Island）

▲中國房地產企業去年向澳洲昆士蘭州政府買下凱瑟克島（Keswick Island）的租約。（圖／翻攝自Facebook／Keswick Island）

記者吳美依／綜合外電報導

中國房地產企業China Bloom去年向澳洲昆士蘭州政府買下凱瑟克島（Keswick Island）租約，用於觀光旅遊用途，期限長達99年。島上居民控訴，他們的生活此後處處受限，不但被禁止透過Airbnb出租房屋、進入海灘或公園等公共土地、透過海陸空任何途徑登島，甚至被趕出自己的家。

凱瑟克島幾位居民向《9號新聞網》（9 Network）電視節目「時事」（A Current Affair）控訴自身遭遇。威莉絲（Julie Willis）與男友羅伯特（Robert Lee）被趕出居住長達6年的租屋處，且在期限前3天才收到搬遷通知，「他們不希望澳洲人留在島上，只想要把這座島嶼用於中國觀光市場」。

威莉絲認為，澳洲人民應該為了中國企業限制公共土地使用權感到憤怒，「我們想要在這裡安家立命，在澳洲買下一塊土地，中國卻讓這一切變得十分困難」。她甚至形容，「感覺好像凱瑟克島變成了中國共產黨的財產」。

前居民亞斯伯里（Rayna Asbury）在島上買房定居長達15年，「自從去年9月起就沒有觀光客了」，而島上海灘原本是知名海龜築巢地點，如今建設工程的重型機械卻氾濫成災。她無奈表示，大家都是奉公守法的公民，只是希望「每個人都能夠做出正確的事」。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，凱瑟克島80%面積被劃入大堡礁海洋國家公園（Great Barrier Reef Marine Park），但中資企業卻有效控制了剩下的20％土地。

昆州資源局表示，承租方China Bloom應與島民私下解決問題，但也表示，該機構願意與雙方努力合作，「確保所有相關活動符合租賃條款，尤其China Bloom正在致力升級島上的道路、放船斜坡道、碼頭與海上基礎設施」。

昆州資源局一名發言人透露，目前沒有收到任何調解或仲裁的正式申請。環境與科學局一名發言人也引述海灘調查結果指出，沒有證據顯示海龜棲地受到破壞。

China Bloom在澳洲的代理機構是Greaton Holdings，該公司在全國各地負責多項複雜建設工程，包括雪梨達令港（Darling Harbour）的建設。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 

►超強保濕、一抹有感！網友用過都大推

ET快訊
必勝客創辦人病逝！「600美元」建立披薩帝國
iPhone 11價格下殺　「這金額」就能入手
擴大租金補貼！政院定案「打房4大目標」曝光
快訊／台中檸檬餅老店一福堂大火全毀！濃煙竄天灌救中
2020台灣YouTube排行榜出爐！第一名超意外
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本最新研究：98％新冠患者「染疫半年後」仍保有抗體

大叔「覺得室友怪怪」就捅死…把他積蓄全花光！警破門驚見6周腐屍

泰貴妃露毛…引爆宮鬥內幕！「同一派系」蠢動　二度密謀除掉她

打破世界紀錄！冷凍胚胎「冰封27年」被收養　成功誕生健康女嬰

槓上推特、臉書！川普發文「狂被審查」怒了　嗆聲否決國防預算

美聯邦法院文件：司法部正在調查「總統特赦賄賂案」案情內幕曝光

「天象不妙！」　印度14歲神童預言「危機再現」：疫苗可能出問題

軍事分析師：中國向美示威「誇張軍事行動」暫時不會停止

2款疫苗申請授權　美國衛生部長：聖誕節前可望開始接種

CDC：美國去年12月就發生「新冠病毒感染」　比首宗確診早一個月

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

邱宇辰問「最喜歡哪個棒棒堂弟弟？」　席惟倫誠實「小煜」...他自嘲：我習慣了！

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

貪玩兄弟！聯手把塑膠袋「全展開」 阿祖翻白眼...弟罰站還偷睡覺XD

防彈少年團可望延後入伍！南韓國會修正《兵役法》　全球粉絲嗨翻

新冠剛康復…必勝客創辦人病逝！　曾以「600美元」建立披薩帝國

全美10萬↑人染疫住院！CDC悲觀預測：明年2月「逼近45萬人病歿」

莫德納疫苗將投入兒童試驗！徵3000受試者...結果2022出爐

美國單日2760人病歿…創疫情爆發以來新高！　未來幾周會更嚴重

拜登擬增設「亞洲事務特任官」監管中國　外交政策重心轉向東亞

歐巴馬掛保證：疫苗上市一定接種！還考慮「拍片宣傳」全過程

與新冠病毒拼搏！韓高三生「戴口罩」奮戰學測...首爾確診數激增

緊追英國步伐！美12/15配發首批疫苗　官員：2月將讓1億人口接種

中企直接「買斷」小島99年使用權！要求居民打包搬走　只給3天期限

日職／軟銀古巴大谷自由身　挑戰大聯盟攪動自由球員市場

SYM號召800重機車友齊聚苗栗客庄！共同見證「銷售冠軍」出爐

新中美關係？　美媒預測：世界很快會發現，拜登對華多強硬

盛唐鉛中毒離奇內幕...藥商把低價鉛丹當硃砂賣　呂世明照用

最低要噴2千6！宮廟點燈「一盞聖極龍王」近10萬元　價目表超驚人

勞團怒批勞工退休沒保障　應設立基礎年金制度

保險法鬆綁！　金管會擬提高業者投資公共、社福事業董監事比例

立委不知秋冬專案？搭高鐵沒戴口罩　翁重鈞道歉：願受罰

河南許昌立法「每晚9時後禁跳廣場舞」　陸網友一片叫好

防彈少年團可望延後入伍！南韓國會修正《兵役法》　全球粉絲嗨翻

國際熱門新聞

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

中企買斷小島99年使用權　限她3天搬走

地方辣媽看美少年踢足球「好色」誘回家大戰

台裔鞋王火災離世　友人曝死因不單純

印度人工作態度輸中國人　網：台灣人才不正常

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

夜市驚現藍環章魚　超毒無解藥！

英航空姐攬客　賣春兼賣原味內褲

南非樂透開出5、6、7、8、9、10　竟20人中頭獎

台裔鞋王神秘死！女友其他身分曝光

金正恩撐不住了！封鎖陸海空...啟動防疫最高等級

全球最帥醫擁妹狂歡　防疫形象破滅

更多熱門

相關新聞

中俄東線天然氣中段通氣　直達京津冀

中俄東線天然氣中段通氣　直達京津冀

中俄能源合作又邁進一步。中俄東線天然氣管道繼北段於去年底投產通氣後，連接俄羅斯，直接供應到京津冀（北京、天津、河北）地區的東段，也於3日上午正式投產營運，預計全線貫通後，可惠及沿線4億人口，改善中國北方空汙問題。

中國「殖民」全球酒莊

中國「殖民」全球酒莊

拜登擬設「亞洲事務特任官」監管中國

拜登擬設「亞洲事務特任官」監管中國

逾1000中研究員離境　美曝中國特工動向

逾1000中研究員離境　美曝中國特工動向

歐盟提新議程：和美國合作應對中國

歐盟提新議程：和美國合作應對中國

關鍵字：

紐澳要聞澳洲昆士蘭州凱瑟克島中國

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

羅志祥停工7個月少賺6億！

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

驚見女兒拍6分片　網美母喊話！

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

富邦教練團補強　陳瑞振二軍首席

曾之喬「沒經主人同意直接躺」說睡就睡

「平交道巨胸妹」素顏照曝光　3萬人傻了

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

可樂失控趕鴨　媽崩潰2字成絕響

更多

最夯影音

更多
羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得
By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面