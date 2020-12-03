歐巴馬掛保證：疫苗上市一定接種！還考慮「拍片宣傳」全過程

▲ 美國前總統歐巴馬。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

美國前總統歐巴馬日前表示，他一定會接種新冠疫苗，更考慮要將過程拍成影片播出，以增加大眾對疫苗的信心。他也強調，自己曾經與美國最高防疫專家佛奇共事過，因此相信他的專業，只要佛奇說疫苗是安全的，他就一定會接種。

根據CNN報導，歐巴馬日前接受天狼星衛星廣播（SiriusXM）採訪時透露，新冠疫苗上市後，他絕對會去接種，因為他完全信任美國國家過敏與傳染病研究所長、最高防疫專家安東尼佛奇（Anthony Fauci）的專業。他說，「我認識佛奇，也曾經與他共事過，我完全相信他。如果佛奇告訴我這個疫苗是安全且可以接種的，那我絕對會去接種。」

歐巴馬還說，「我向大家保證，當疫苗開始提供給風險較小的人施打時，我就會去接種。」不僅如此，歐巴馬還表示，「我可能會把接種過程拍攝成影片，讓大家知道我相信這門科學（指疫苗）。」而他同時也稱讚即將上任的拜登政府會為疫情帶來希望。他說，拜登與賀錦麗上任後，將讓科學家與醫學專家掌權，這對疫情而言無疑是一大幫助。

另一方面，歐巴馬也談到，少數族裔仍對疫苗抱持懷疑，未來恐怕不願接種疫苗的問題。他說，「我知道從歷史上來看，自塔斯基吉梅毒試驗之後，非裔美國人會對疫苗抱持懷疑，但也因為有了疫苗，我們身旁才不再有大批的兒童死於麻疹、天花以及各種曾經造成大量人類死亡的疾病。」

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