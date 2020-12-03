美眾院一致通過「外國公司問責法案」　嚴審上市中企

▲美國聯邦眾議院今天表決通過「外國公司問責法案」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

美國聯邦眾議院今天表決通過「外國公司問責法案」。這項法案將要求中國企業必須嚴格遵守美國審計標準，否則將無法在美國證券交易所掛牌上市。

眾院今天採取簡易表決程序對「外國公司問責法案」（Holding Foreign Companies Accountable Act）進行審議，在限制眾院辯論與不允許修改下，法案以一致同意通過。

這項法案已於5月20日經參議院一致通過。在眾院今天通過後，只待送白宮，經總統川普簽署後即能生效，正式成為法律。

法案規定，在美國上市的企業必須證明不受外國政府控制或持有股權；若企業連續3年不配合「美國上市公司會計監督管理委員會」（U.S. Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）審查，將禁止這家企業的證券在任何美國證券交易所掛牌交易。

共和黨籍眾議員龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）在院會發言時表示，多年來PCAOB與外國相關機構密切合作，對在美上市公司進行聯合審查，但比利時、法國、香港與中國等少數司法管轄區沒有類似協議。中國閃避這項要求，不允許這樣的合作，導致PCAOB無法審查中國與香港企業。

龔薩雷茲表示，外國公司問責法案的目的，就是在防止總部設於中國與其他司法管轄區的企業在利用美國資本市場的同時避開審查，這對投資人而言是不公平且危險的。

民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）則表示，這項法案或許是國會通過最重要的投資者保護法案。10多年來，PCAOB一直無法對中國或香港企業進行審查。這項法案將能消除投資人與美國市場面臨的風險，這是項保護投資人的法案。

薛曼強調，這項法案並非反中，也不是為了禁止中國企業交易。相反，法案提供為期3年的窗口，讓中國與美國證券交易委員會（SEC）、PCAOB達成合理協議，為投資人提供額外保障。

對於這項法案，中國外交部發言人華春瑩當地時間2日說：「這再次表明美國對中國的公司採取了歧視性的政策，對中國企業進行政治打壓。」