台裔鞋王女友家神秘死！　「靈魂伴侶」其他身分曝光

▲法醫正對謝家華進行毒物檢測,結果要到明年初才會出爐。(圖/翻攝自Facebook/Tony Hsieh)

記者張靖榕/綜合外電報導

台裔鞋王Zappos創辦人謝家華(Tony Hsieh)到女友家,卻不幸遭遇火災身亡,此事引起各界關注。其女友布朗(Rachael Brown)的身分進一步曝光,除了擁有該棟房產外,她也是謝家華前員工、「靈魂伴侶」,幹練的她還會拉大提琴,曾為知名樂團謎幻樂團(Imagine Dragons)現場演出進行伴奏。

謝家華11月18日到康乃狄克州新倫敦(New London)的女友家拜訪,他的家人與其他友人也在同一處住宅裡。然而火災發生後僅謝家華一人最終傷重不治,而其生前關在儲藏室裡不應門的反常舉動也引人懷疑,更有同事及友人爆料他在今年8月離開Zappos後,酒癮與吸食笑氣的情況更加嚴重,使得整起案件不再如官方定調的「意外」那麼單純。

《拉斯維加斯評論報》(Las Vegas Review Journal)與英媒《每日郵報》獨家的最新報導,進一步了解謝家華女友布朗的個人背景。現年47歲的布朗是康乃狄克州當地人,她在2004年Zappos自舊金山移往拉斯維加斯時加入公司,很快成為受謝家華信任與喜愛的有力部下之一,甚至和謝產生情愫,往後被稱「靈魂伴侶」,還一度一起搬到猶他州公園市(Park City)。

NEW: Rachael Brown is a longtime @Zappos employee who is known to be one of Hsieh’s closest confidants. #TonyHsieh #RJnow https://t.co/30zjhxjhCN — Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) November 29, 2020

Rachael Brown owned the house-Tony was in the house & a fire starts not inside the house but in the basement with easy out side access to start a fire while some one is sleeping at 3 am in the morning- Most suspicious fires are 99% started in a basement & at 1-3 am in the morning https://t.co/sBinR1dBQG pic.twitter.com/WmygSZ4CNF — RONNIE PROSSER (@RonnieProsser) November 30, 2020

除了幹練主管、靈魂伴侶的身分外,布朗還是一個大提琴演奏家,與維加斯黃金弦樂團(Vegas Golden Strings)一同表演,2018年國家冰球聯盟(NHL)史丹利盃總決賽時,還曾參與「謎幻樂團」(Imagine Dragons)演出歌曲「不計代價」(Whatever It Takes)。

布朗於今年5月以30萬美元出售衛在內華達韓德森(Henderso)的住家,今年7月,她收下了謝購入並贈送的新倫敦民宅,價格130萬美元。該豪宅樓高高過3層,共有5間房。

目前康乃狄克州首席法醫辦公室(The Connecticut Office of the Chief Medical Examiner),正對謝家華進行毒物檢測,以了解確切死因與拼湊這起可疑事件的真相,但結果要到明年年初才會出爐,警方暫時不會更動「意外死亡」的判定。