川普揚言「4年後再見」！最新聲明曝光　再控大選舞弊

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States



Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJG pic.twitter.com/Eu4IsLNsKD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普承認敗選的風聲頻傳，美東時間1日又被傳出在白宮聖誕派對上，證實2024年再戰總統大位的計畫，直言「我們4年後見」。然而川普從未打算就此輕易放手，他隔日又在推特發布影片聲明，對民主黨做出包括選票舞弊在內的多項指控，並說他會讓每張合法選票都被計算，非法選票都被剔除。

美國新聞網站POLITICO、美聯社等外媒此前報導，川普在白宮聖誕派對上向現場與會人士表示，過去執政的4年「令人驚豔」，未來4年將會繼續打拚，「不然，我們4年後見。」

▲川普公布最新影音聲明。（圖／翻攝自川普推特）

川普透露4年後再戰的消息，相當程度核實了此前美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）等人以及部分媒體分析的預測。「NBC」另外指出，川普打算在拜登就職日當天缺席典禮，並投下將角逐2024年大位的震撼彈。

推特川普的最新貼文，是一段影音為主的聲明，但同樣再次被推特標上「爭議訊息」的警告。

「這可能是我有史以來最重要的聲明」，川普聲稱今年的11月3日選舉日已不再是選舉日，而是荒謬的冗長選舉，而造成開票過程延宕與混亂的主因，全都是「對手」與其黨羽的陰謀，「以前我們還有選舉日，現在是選舉月，選舉年。」

川普再次指控大選舞弊，除了郵寄選票的問題，開票時共和黨人被擋在站外的爭議事件也被提及。作為一個民選總統，他表示對手的態度「就一副像是他們早就知道大選結果的樣子」，「他們掩蓋事情，而且搞不好他們真的這樣做了，對我們國家來說是非常難過的事，這一切都非常非常奇怪。」

對於提前宣布當選人一事，川普譴責各家媒體在關鍵州票數仍在計算之時，竟然率先宣布當選人，僅管他個人就忽視票數情況，自行在推特上宣布當選。他表示身為美國總統，將會繼續確保每張合法選票得以被計入，而每張非法選票都被移除。