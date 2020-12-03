歐盟提新議程：和美國合作應對中國挑戰　應阻止威權主義

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電

歐洲聯盟27國領導人將在12月10日舉行峰會討論強化歐美合作，根據歐盟執委會今天一項新議程提案，認為歐美應阻止威權主義，並合作應對中國日益擴張的國際影響力挑戰。

▲歐盟執委會針對拜登上台後國際方針，招開新議程。（圖／路透）

歐洲理事會（European Council）將在12月10日至11日召集27成員國領導人舉行峰會，進一步交換對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、氣候變化、安全和對外關係等議題看法。

歐盟成員國領導人們預計將討論在美國總統當選人拜登（Joe Biden）上任後可展開合作的領域，議題包括COVID-19疫情後經濟復甦、對抗氣候變遷、促進和平安全、維護多邊關係規範等共同價值等。

為此歐盟執委會今天提案「歐盟-美國因應全球變革新議程」，歐盟希望美國加入全球領導角色，認為歐美在支持民主、維護國際法、促進人權方面有相同的利益。而強大的美歐夥伴關係對於支持民主價值觀以及全球和地區的穩定、繁榮與解決衝突非常重要。

歐盟提議歐美應在不同的地緣政治領域重新建立更緊密的跨大西洋夥伴關係，加強合作以阻止威權主義及侵犯人權。

其中歐盟提到，中國是合作的談判夥伴，也是經濟競爭者及體制系統的競爭對手。歐盟和美國同意中國在國際日益擴大的影響力是戰略挑戰。

此外，歐盟希望與美國合作，領導世界貿易組織改革，並建立新的歐盟-美國貿易機制。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）表示，歐盟正在設計一個適合當前全球情勢的跨大西洋新議程，重新為世界展開跨大西洋及全球合作的新議程的時候到了。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）除邀請拜登上任後舉行線上峰會，另邀於2021年上半年訪歐舉行面對面峰會。