時機歹歹！英航空姐網上招攬好色客　賣春兼賣原味內褲

▲▼「71號空姐」在網路上「攬客」，宣稱可以在飛航時或工作空檔提供「個人服務」。(圖／翻攝自臉書@AirHostess71)

國際中心／綜合報導

《太陽報》報導，「英國航空公司」(British Airways)一名空姐在網路上「攬客」，宣稱可以在工作的空檔甚至在3萬英呎的高空提供「個人服務」，同時還銷售自己的「原味內褲。

當事人在臉書上以「71號空姐」(AirHostess71)的名字宣傳自己的服務。一張PO出的照片顯示：她在在機上廚房裡撩起短裙，距離最近的乘客僅數步之遙。另一張照片則顯示，她在英航的制服下只穿著緊身衣，圖說寫著：「星期天不穿內褲」。

這位空姐自稱是英航駐希思洛機場基地的空姐團隊成員，但這個說法目前尚未獲得證實。據稱，她賣給顧顧客一條「原味內褲」，索價25英鎊(約合950元新台幣)。如求要求更「深入」一點的X級「一對一」服務，收費更是往上衝衝衝！

她說：「你需要先支付50英鎊(約1900元新台幣)保證金才有機會見面。見面的價格則因為很多因素而有差異，不得講價。如果我在倫敦訂了一個飯店房間當工作室，那麼見面就會在倫敦進行。」 如果跟著航班飛到國外，她很高興跟客戶在外國見面。但她說：「我必要預訂另一家飯店的房間，以保護我的隱私。」

她甚至聲稱會為一些特別客戶提供專業的「空中服務」。她說：「如果您想在飛機上進行成人娛樂活動，你所要做的就是給我一筆錢，然後你就會獲得前所未有的美好體驗。」

「71號空姐」還說，偶而會跟同事來一場「友誼賽」。她PO出的一張照片顯示，她躺在飯店的床上，腳趾間hold著一杯紅酒。圖說上寫著：「沒有什麼比跟我的機長一起喝醉更棒的了。他想對我怎樣都可以。乾杯！」

一名消息人士告訴《太陽報》說：「她穿著英航的制服，應該就是該公司的空姐無疑。 這是讓人震驚的脫軌行為，絕非英航想要的旗下員工形象。」

新冠疫情大爆發後，英航亦受到衝擊，員工被迫減薪。 英航目前已經啟動調查，試圖找出這位「71號空姐」。一名發言人說：「我們期望所有同事在任何時候都保持著最高的行為標準，我們正在調查此一事件。」目前，臉書上「71號空姐」的帳號已經被刪除。