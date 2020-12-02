行政院打擊炒房「9大策略」出爐　加速實價登錄修法

▲ 行政院祭出打房策略。（示意圖／記者張菱育攝）



政治中心／綜合報導

針對高房價議題，內政部近期針對預售屋進行稽查。為宣示政府打房決心，國發會將在3日的行政院會上報告「健全房地產市場方案」，提出短中長期9大因應策略，包括加速實價登錄修法、加強稽查紅單交易等，盼能有效抑制房價。

根據《中央社》報導，行政院晚間表示，國際疫情未見好轉，但台灣防疫成功，加上已經卡位產業供應鍊重組的關鍵位置，無論外商還是台商都看好台灣，持續大幅投資、加碼進駐，讓台灣股市屢創新高點，經濟表現不但是四小龍第一，也是世界少見經濟正成長國家。

為宣示政府打擊炒房的決心，行政院國發會將在3日的院會上報告「健全房地產市場方案」，綜整內政部、央行、金管會、財政部的具體作為，提出9項短期立即實施可行的作為，以及中長期方案。行政院長蘇貞昌也將做出相關裁示。

關於9項打房的相關作為包括：一，必須整合不動產金融、政策、市場等面向指標，健全不動產市場診斷體系，才能掌握市場發展與動向。二，強化預售屋稽查，包括成立跨部會預售屋聯合管理小組，以及聯合稽查建管、稅捐等。三，加速實價登錄修法。四，加強查核不動產交易所得，建立內政部與財政部通報機制，透過查稅與資金流向，加強稽查預售屋與紅單交易所得。五，防杜個人藉由公司規避不動產稅負。六，修正住家房屋現值免徵標準，避免透過分割房屋規避稅負。七，適時採行選擇性信用管制。八，控管銀行授信風險。九，強化不動產業務風險管理與金融檢查。