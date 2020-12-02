汽油淋身點火！70歲翁上半身三度燒傷送醫...警首度曝光案情

記者張君豪、黃彥傑、邱茀濱／台北報導

台北市內湖區中天電視台大樓廣場前，今（2）日晚間發生70歲老翁自焚案件，目前該頭部與上半36%三度灼傷，已被送往內湖三總插管急救。警方初步說明案情，表示男子在廣場前來回走動約1小時，期間沒有任何異樣，且大火在男子身上燃燒1分多鐘，就被一旁保全拿滅火器撲滅。

▲抗議男中天電視台前自焚，下秒成一團火球。（圖／記者黃彥傑翻攝）



案發前，孫男先是走到中天1樓大廳，拿了一個紅包請警衛轉交給主播戴立綱，隨後走出大門自焚。有目擊者指出，孫男點火前情緒激動，一度厲聲高喊「不要過來」、「王又正為什麼被開除」，不料下一秒整個人成為一團火球，嚇壞周遭民眾。

▲男子於中天電視台前自焚，文德派出所副所長受訪。（圖／記者黃彥傑攝）



台北市內湖分局文德派出所副所長姚志毅接受媒體採訪，晚間6點15分左右，男子於中天電視台廣場上來回走動，期間沒有任何異狀，「跟一般平常的人一樣」，但沒想到過了1小時，男子先在階梯上潑灑汽油，接著往自己身上淋並點火。

警方表示，大火在男子身上燃燒約1分多鐘，就被一旁保全拿滅火器撲滅。目前男子頭部與上半36%三度灼傷，意識清醒送往內湖三總插管急救。詳細案情仍待警方進一步調查。

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