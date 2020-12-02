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年薪130萬！英國女王徵私人祕書...「超猛工作內容」曝

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英國女王最近在招募私人祕書。（翻攝The Royal Family臉書）

▲祕書將貼身跟著英國女王。（翻攝The Royal Family臉書）

圖文／鏡週刊

英國女王伊莉莎白二世最近在徵私人祕書，工作內容包括管理皇家日誌、草擬信函、收發郵件等。工作待遇為年薪35,000英鎊（約新台幣133萬元），該職缺在領英刊登後已逾200人應徵。

根據該職缺在領英上的資訊，女王的私人祕書工作地點在白金漢宮，合約期限從明年1月至2023年1月，上班時間為每週一至週五，每週工時為37.5小時，需要出差。年薪為35,000英鎊（約新台幣133萬元），換算下來月薪約為2916元英鎊（約新台幣11萬元）。

應徵者需要是富有經驗的私人祕書，需具備組織能力，要負責管理皇家日誌、草擬皇家信函、收發重要郵件、安排會議等，是皇家與英國政府間的重要橋梁。此外，應徵者也需有良好的溝通能力、人際關係及抗壓性，能與高層、同事相處融洽，並在節奏快速的工作環境中如魚得水。

一位皇家工作者Charlotte Davies分享3點面試祕訣，一是不要害怕，二是多多更新自己的領英、履歷，好增加面試機會。最後則是多練習面試，特別要熟稔皇家禮儀，面對不同王室成員時，該如何屈膝、鞠躬、打招呼等，都是面試官特別注重的細節。


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