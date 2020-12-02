大叔「覺得室友怪怪」就捅死…把他積蓄全花光！警破門驚見6周腐屍

▲英國一名男子覺得室友怪怪的，竟直接持刀捅死對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國考文垂（Coventry）55歲男子馬修（Matthew Chibnall）持刀捅死室友阿尼爾（Anil Vegad），並且偷走對方的信用卡，盜領帳戶存款，把錢財全部花光、走投無路後才投案。他宣稱，由於室友一直做些「奇怪行為」，才會揮刀想要「引起注意」，絕非故意犯案。

綜合《鏡報》、《考文垂電報》報導，馬修在4月23日朝著室友所坐的椅子，奮力捅了兩刀，接著瞄準受害者，刺下致命的第三刀。他沒有呼救、處理遺體或報警，而是拿著阿尼爾的信用卡，領錢出來買酒，直到6月1日把錢花光以後，才前往警局投案。

警察趕到位於伊登街（Eden Street）的公寓時，發現受害者的腐爛遺體癱在椅子上，背部有一處傷口，死亡時間長達6周，此外，其他家具上也佈滿刀痕。

He will be sentenced at a later datehttps://t.co/1CM5oFvxOg — CoventryLive (@live_coventry) November 30, 2020

雖然馬修堅決否認蓄意犯案，11月30日出席考文垂皇家法庭時，仍被判處無期徒刑，至少要坐牢18年才有機會假釋。他聽見量刑時，僅淡淡地說，「我想，如果你犯下罪行，就必須坐牢吧」。

檢察官主張，馬修有意殺死或至少嚴重傷害室友。警官懷特豪斯（Hannah Whitehouse）也說，「被告原本可以立刻通報緊急專線，挽救室友的性命。但他卻讓阿尼爾死去，偷走信用卡，並在接下來幾周持續購買酒類」。

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