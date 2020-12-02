高通5G旗艦晶片S888發表！華碩、小米、LG、OV等14家廠商率先採用

特約記者洪聖壹／綜合報導

受到COVID-19全球疫情影響，美國高通公司在 2020 年的 Snapdragon 數位技術高峰會以線上形式舉辦，第一間發表會上公開了全新高通Snapdragon 8系列行動平台，著重5G創新體驗，高通預估到 2021 年全球 5G 智慧型手機出貨量預計將達到 4.5 億至 5.5 億部，前期使用高通S888行動平台包括華碩、小米、OPPO、Vivo 等 14 間廠商。

高通公司總裁Cristiano Amon 強調高通一直以來都在定義與重新定義整個智慧行動產業，並且持續引領科技潮流。舉例來說，高通是率先發表 1Ghz 行動晶片的公司（2017）、也是首家提供 Android 平台晶片的廠商、是第一間提供 4G行動解決方案、第一家提供 Gigabit-Class LTE （又稱 LTE Advanced ）連線技術解決方案的公司，直接向對手嗆聲。

Cristiano Amon 概略說明 4G 跟 5G 的差異，像是在以往 4G 用戶可以從雲端上傳下載照片或是影片，現在透過 5G，用戶甚至可以直接在雲端執行應用程式。

透過 5G 行動平台，可讓 Cloud AI、XR 體驗、行動寬頻、長時連網筆電等解決方案推出更好的體驗。這邊以手機遊戲為例，以往透過 4G 可能只能下載 Apps 來玩，但是受限於手機硬體、4G 網路連線等因素，遊戲開發商必須要加以調整遊戲品質才有辦法提供給用戶比較好的體驗。現在在 5G 時代，手機可能不用很高檔，就可以玩到 PC 等級的高畫質、高品質遊戲。類似的做法可以應用在 AR/VR/XR，像是透過 XR 裝置就可以在線上會議執行影音剪接工程等等。

Cristiano Amon 透露，目前已有超過 700 款搭載 Snapdragon 行動平台的 5G 終端已經發表或正在開發當中。與 4G 相比，在部署 5G 最初的 18 個月中，推出 5G 商用服務的開發商數量是 4G 的 5 倍；展望 2021 年，全球 5G 智慧型手機出貨量預計將達到 4.5 億至 5.5 億部，到了 2022 年，這數據將超過 7.5 億部。

高通Snapdragon 888 5G行動平台



提到 5G、看到高通，勢必就會聯想到今年全新高通Snapdragon 8系列行動平台，畢竟該平台將會是 Android 陣營對抗蘋果公司的核心武器，而今年的旗艦晶片正式定名為“Qualcomm Snapdragon 888 ”，該行動平台著重更快的處理速度、一整天設備使用時間、5G連線。

更全面的 5G 連線

根據高通技術公司產品管理總監Lekha Motiwala的介紹，全新 Qualcomm Snapdragon 888 著重更好的 5G 體驗，將搭載高通第三代 Snapdragon X60 5G 無線數據系統，除了支援全球 5G 頻段，包括 mmWave 與 Sub-6 之外，還支援 5G 載波聚合、SA 獨立組網、NSA 非獨立組網，以及 DSS 動態頻譜共用，是全球首款支援 Sub-6GHz TDD-FDD 所有主要載波聚合的解決方案。

全新的 AI 引擎

全新的第六代高通人工智慧引擎，採用全新高通 Hexagon處理器，人工智慧以驚人的每秒26兆次運算（TOPS）提升效能和功耗效率，應用在拍照上，除了可以更快的驅動相機捕捉動態照片，照片更可以更快的形式進行動態調整、曝光調整等動作。透過 AI 也可以精準辨識人臉，讓第三方應用程式開發商繪製的兔子耳朵可以精準套用在正確的位置上，應用在音樂平台，則可以偵測環境的聲音來調整音量大小，這些應用都將以更好的執行效率應用在全新的手機上。

此外，高通Snapdragon 888 還搭載第二代高通Sensing Hub 整合更低功耗且常時啟動的AI處理功能，達到直觀的智慧功能。

更強的遊戲效能

在遊戲效能方面，高通 Snapdragon 888 所搭載的第三代Snapdragon Elite Gaming，可提供高通技術公司在高通 Adreno GPU最顯著的效能升級。

拍照速度比上一代快 35%

在拍照方面，除了可以拍出更細膩的自拍照片、4K/8K HDR影片，全新採用的高通 Spectra ISP 具備更快的 10 億級像素處理速度，讓使用者能以每秒 2.7 億像素的速度拍攝照片和影片，或是以高速拍下照片（比上一代產品快35%） ，舉例來說，用戶可以在 1 秒內拍攝大約 120 張1200 萬畫素的照片。

最後，為了展現 5G 高速、低延遲以及無干擾連線的使用者體驗，在主題演講中，高通技術公司用一輛完全由5G mmWave連線的無線電控制賽車展示了 Snapdragon 888 性能。

影片當中，使用 Snapdragon 888 參考設計與 Snapdragon X60 5G 數據機射頻系統，讓車手在一英里外透過 5G 網路控制賽車，同時利用 Snapdragon 888 的產品即時觀看賽道畫面。這兩輛賽車連線技術主要是由 Verizon 和愛立信建立的5G企業專網方案所提供。

此外，高通定位套件（Qualcomm Location Suite）最新的定位功能提升了準確度，可在動態地圖上追蹤無線電遙控車的位置，並在 Tension 的幫助下，提供多個低延遲的串流直播可觀看這場比賽。

這場線上活動當中，Verizon首席產品長Nicola Palmer、NTT DOCOMO公司執行副總裁暨技術長Naoki Tani、Hugging Face 共同創辦人暨執行長Clément Delangue、索尼行動通訊公司總裁Mitsuya Kishida、 OnePlus行銷長Kyle Kiang、小米集團創辦人、董事長暨執行長雷軍各自上場介紹自家產品過去使用高通產品的經驗，緊接著，高通宣布Snapdragon 888的OEM廠商如下：華碩、黑鯊科技、聯想、LG、魅族科技、摩托羅拉、努比亞、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中興。