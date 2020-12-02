變態消防員和女友性侵7歲女童　完事用「針線包」縫合下體撕裂傷

Spectrum News reports that Kissimmee firefighter Argelio Pupo, 32, and his real-estate broker girlfriend Morgan Keene, 27, are both facing capital sexual battery of a child and related charges. https://t.co/rrM2b3VP8E — Hunter Unit / Pedo_hunterz (@sian_kali) December 1, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國佛州32歲消防員普波(Argelio Pupo)被控與27歲女友基恩(Morgan Keene)，一起聯手性侵寄養在家中的7歲女童，逞完獸慾的普波發現女童下體流血出現撕裂傷，為了掩滅犯行竟然自行用針線縫補傷口，2人近來均被指控對12歲以下孩童性侵犯的罪名。

事件今年5月發生在阿勃卡市(Apopka)一處公寓，長達7頁的起訴書中顯示，普波以教導女童「如何生小孩」為由進行性侵，且事發當時女友基恩也在場，他完事後自行給受害者處理傷口，便要對方洗個澡去睡覺，基恩則在現場幫忙清理血跡。

警方表示，普波隔天傳簡訊給擔任護士的朋友，詢問「陰道撕裂傷」該怎麼處理等事情，朋友建議他趕緊去找醫生處理，他卻回覆自己已經用針線包縫合好傷口，基恩也幫忙提供了麻藥。

警方11月11日接到報案立即逮捕2名被告，受害者表示，這段期間她長期被迫從事不想發生的性行為，2人一直說要教她如何生小孩。基恩則辯駁，她對於普波的惡行完全不知情，因為自己也常遭到虐待，其實一直很想提分手，不過受害者指證性侵時她都在現場。本案仍待開庭進行審理。

▼男子為了不讓惡行被揭發，竟然自行用針線處理女童傷口。（圖／示意圖／達志影像）





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