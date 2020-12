25男全裸毒趴「歡淫太大聲」　警臨檢驚見「反同」議員跳窗開溜！

▲歐洲議會議員薩耶爾坦承參加「私人派對」,違反布魯塞爾當局的防疫規定。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電編譯

比利時警方27日晚間收到民眾投訴,某公寓噪音過大,可能違反了當局禁止4人以上集會的疫情封城令,才意外破獲一場性愛毒品派對,更發現歐洲議會的匈牙利籍議員薩耶爾(József Szájer)也身處其中。當時薩耶爾跳窗後沿著排水管往下爬,仍遭警察逮捕還搜出毒品,事後他坦承參加派對,但堅決否認吸毒。

綜合BBC與《每日郵報》報導,59歲的薩耶爾在歐盟擔任16年的歐洲議會議員,也是匈牙利執政黨青民盟(Fidesz)的創黨人之一,與總理歐爾班(Viktor Orban)是多年密友。極右翼保守派的薩耶爾檯面上大力反同、提議修法,以確保只有異性戀夫婦可以領養小孩,並且僅限用染色體來認定一個人的性別。然而,27日晚間他卻出現在布魯塞爾一場25人的男性荒淫性愛毒趴上。

根據報導,比利時首都布魯塞爾為遏止新冠病毒傳播實施宵禁與禁止4人以上集會。警方當天晚間9點接獲鄰居舉報,破獲一場大型性愛毒趴,在場25人中有人全身赤裸,且大多數都是男性。現場目擊者稱看到有人從窗戶沿著排水管爬下的證詞,員警循線抓到了雙手滿是鮮血的薩耶爾,估計是在逃跑過程中受傷,並且在他的背包中發現麻醉劑與1顆搖頭丸。

事件發生後,薩耶爾於11月29日以「精神壓力過大」為由突然辭職,讓匈牙利政壇不分敵友地全都感到非常驚訝。薩耶爾1日發聲明承認,自己確實有參加派對,但沒有詳述具體情況,僅針對違反防疫規定的部分感到很抱歉,這是不負責任的行為,會接受相應的懲處。薩耶爾也否認吸食毒品,「我沒有吸毒,當時我主動告知警察我願意接受檢測,但他們卻沒有這麼做。」

