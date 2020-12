快訊／全球第一！英國政府批准輝瑞新冠疫苗　最快下週開始接種

▲輝瑞新冠疫苗功效達95%,但需保管在攝氏零下70度的極低溫環境。(圖/路透社)

記者詹雅婷/編譯

外媒路透社、天空新聞、BBC最新消息,英國政府2日批准美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗。英國成為全球第一個批准輝瑞疫苗使用的國家,最快自下週起開始進行疫苗接種程序。

英國衛生部發言人表示,政府2日接受醫療監管機構「藥品暨醫療產品監管署」(MHRA)的建議,批准輝瑞疫苗使用,疫苗將自下周起在英國全境提供,「英國國民保健服務(NHS)在推展大規模疫苗接種項目有數十年經驗,會開始進行下一步行動,向所有符合施打疫苗資格者提供照護。」

衛生大臣漢考克(Matt Hancock)證實,相關計畫將於下周初開始實施。此外,英國疫苗接種和免疫聯合委員會(JCVI)即將公布疫苗施打優先適用對象的最終建議,範圍涵蓋照護機構住民、衛生照護人員、年長者等。

此前,英媒《金融時報》曾於28日透露,首批疫苗接種有望於12月7日開始施打。

Help is on its way.



The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.



The NHS stands ready to start vaccinating early next week.



The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.