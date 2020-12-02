金正恩撐不住了！北韓全面封鎖陸海空...啟動防疫最高等級

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

新冠肺炎疫情持續於全球發酵，儘管各國皆受到疫情嚴重影響，但北韓至今依舊對外聲稱「境內零確診」。然而《朝鮮中央廣播電台》2日報導，根據北韓最新修訂的《緊急防疫法》，平壤當局已將防疫措施提高到最高級別的「超特級」，不僅部分商店、餐廳必須暫時停業，陸海空邊境也已全面封鎖。

根據《韓聯社》引述北韓《朝鮮中央廣播電台》2日報導，有鑑於天氣逐漸轉涼，平壤當局擔憂病毒在冬季更容易傳播、疫情在全球擴大的風險將持續增加，因此實施「超特級防疫措施」。北韓《緊急防疫法》共分為一級、特級以及超特級。在發佈超特級的狀況下，陸海空邊境將全面封鎖，邊境地區的各橋梁與港口也會設立消毒點。

▲北韓至今仍號稱「零確診」。（圖／達志影像／美聯社）



不僅如此，在國內的部分商店、餐廳以及三溫暖也必須暫停營業，各機構與單位必須備有線上會議系統，同時儘可能地減少出差與旅遊，避免不必要的接觸與聚會。事實上，金正恩早在2月疫情首度爆發時，就曾經召開勞動黨政治局擴大會議，宣布進入「超特級」防疫措施階段。

根據世界衛生組織統計，截至11月25日為止，北韓共有1萬6914人接受新冠病毒檢測，其中有約5000人是在近一個月內接受檢測，至今累計隔離人員高達3萬2843人，不過確診數依舊為「0」。

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