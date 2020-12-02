拜登：上任不會立即取消中國高額關稅　全面審查雙邊協議

▲美國總統當選人拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐約時報2日報導，美國總統當選人拜登短時間不會撤銷與中國簽署的第一階段貿易協議，如今最好的策略就是要與盟友國站在同一陣線，針對與中國的現有協議進行全面審查，同時著眼於推行政策，來有效解決北京政府在貿易方面的濫用行為。

依據美中第一階段貿易協議，中國政府同意在2020年至2021年間，購買美國至少2000億美元的產品及服務。談及此事，拜登向紐約時報專欄作者弗里曼（Thomas Friedman）透露，「我不會立即採取任何行動」，且也不會取消美國針對價值2500億美元中國工業產品與零件所徵收的25%關稅。

弗里曼形容，儘管中國領導階層對川普有些意見，但只要川普還是總統，美國永遠不可能拉攏全球聯盟抗中，一旦拜登的策略成功奏效，這對中國來說並不是好消息。

拜登表示，在未來上任後的首要任務，要讓美國與盟友國站在同一陣線，針對與中國的現有協議進行全面審查，並與歐亞地區的盟友國協商，制定方向一致的策略。他也提到，他將著眼於推行政策，來有效解決中國在貿易方面濫用行為，像是竊取智慧財產權、產品傾銷、非法補貼企業及強迫技術轉讓等。

「我們要確保透過優先投資美國，來打這場仗」，拜登說，能源、生物技術、先進材料、人工智慧等領域都是政府大規模投資研究範疇，「我國在境內、勞工、教育等面向做出重大投資之前，我不會和任何人簽訂新的貿易協議。」

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

台灣必去buffet！牛排、壽司、冰淇淋吃到爽