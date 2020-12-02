川普正考慮：提前特赦自己的3個孩子和女婿！

▲川普的3個孩子：艾瑞克(由左至右)、長子小唐納德、女兒伊凡卡和父親的合影。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)周二(1日)報導，美國總統川普的多位同僚正在向他呼籲，希望能在他離任前獲得赦免。 《紐約時報》、

「美國廣播公司」(ABC)的最新報導則指出，川普已經在跟法律顧問討論：是否要「提前」給自己的3個孩子、女婿以及私人律師提供總統特赦。

報導指出，兩位瞭解內情的人士透露，川普最近一次討論相關事宜是在上周。他向自己的顧問表示，拜登政府的司法部或許會對他長子小唐納德(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克(Eric Trump)、長女伊凡卡(Ivanka Trump)及女夫婿庫許納(Jared Kushner)展開調查。

美媒指出，川普的子小唐納德曾因為「通俄門」相關事件遭到調查；女婿庫許納則在申請安全許可權時被指提供假資料，其他人可能涉及的犯罪行為尚不清楚。

與此同時，美國司法部對一起涉嫌賄賂白宮以換取總統特赦的案件展開了調查。據瞭解，一名遊說者試圖以大量政治獻金為一名士換取赦免。

此外，儘管媒體指出川普私人律師朱利安尼也在尋求赦免，但朱利安尼本人在社群媒體上否認了此一消息，還指控《紐約時報》是報導「假新聞」。

《今日美國》、《紐約時報》等報導指出，特赦是美國憲法賦予總統的最大權力之一，獲得赦免者必須是犯下聯邦罪行的人，違反州或地方法律者不能受到特赦的保護。

一旦獲總統特赦，當事人可免除一切聯邦罪名的處罰。美媒同時提到：美國之前有總統「提前」特赦的先例，即在當事人被起訴前就給予特赦。例如 「水門案」後，由副總統「扶正」的福特即特赦了還沒被定罪的前總統尼克森。