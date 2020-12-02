恐怖母囚子28年！「12歲關到41歲」...腿腐爛+長瘡+沒牙齒

▲一名親戚表示，男子被關在「到處都是垃圾、灰塵和尿液，空氣中瀰漫著腐爛的味道…就像恐怖片情節一樣！」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

瑞典近日傳出一起親母囚子的消息，一位母親長期關押自己的兒子，時間長達28年，兒子被發現時，幾乎沒有牙齒、身體也有明顯營養不良的現象。

根據《Arab News》報導，瑞典警方在1日表示，一名母親涉嫌把自己的兒子關押在斯德哥爾摩南部郊區的公寓中，時間長達28年。附近的鄰居表示，已經很長的時間沒有看到兒子，過往只有看到母親在公寓中進出，但連這位鄰居都覺得「母親怪怪的」。

而根據警方調查，兒子在12歲的時候，就被母親從學校中帶回、關押在公寓中。是直到今年11月29日，才有某位親戚發現被關押的兒子，向警方報案後，兒子才得以獲救。兒子被發現時，已經41歲，由於長期的關押，兒子的雙腿長瘡、幾乎無法行走，而且也沒有牙齒、身體有營養不良的現象，語言能力也有限。

目前70多歲的母親已經被警方逮捕，瑞典檢察總署（Swedish Prosecution Authority）表示，該名母親否認自己有關押兒子的行為。

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