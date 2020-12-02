　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖母囚子28年！「12歲關到41歲」...腿腐爛+長瘡+沒牙齒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼囚禁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名親戚表示，男子被關在「到處都是垃圾、灰塵和尿液，空氣中瀰漫著腐爛的味道…就像恐怖片情節一樣！」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

瑞典近日傳出一起親母囚子的消息，一位母親長期關押自己的兒子，時間長達28年，兒子被發現時，幾乎沒有牙齒、身體也有明顯營養不良的現象。

根據《Arab News》報導，瑞典警方在1日表示，一名母親涉嫌把自己的兒子關押在斯德哥爾摩南部郊區的公寓中，時間長達28年。附近的鄰居表示，已經很長的時間沒有看到兒子，過往只有看到母親在公寓中進出，但連這位鄰居都覺得「母親怪怪的」。

而根據警方調查，兒子在12歲的時候，就被母親從學校中帶回、關押在公寓中。是直到今年11月29日，才有某位親戚發現被關押的兒子，向警方報案後，兒子才得以獲救。兒子被發現時，已經41歲，由於長期的關押，兒子的雙腿長瘡、幾乎無法行走，而且也沒有牙齒、身體有營養不良的現象，語言能力也有限。

目前70多歲的母親已經被警方逮捕，瑞典檢察總署（Swedish Prosecution Authority）表示，該名母親否認自己有關押兒子的行為。

延伸閱讀
焦糖哥哥神隱半個月！　臉書重啟...認了餐廳遭「大量檢舉」稽查
女星頭等艙「邂逅副總裁」　遭騙婚生子赫見「他有老婆」崩潰吼：我更有錢
38歲網紅娶65歲妻！嬤孫戀被認是岳母　驚覺「手感不對」道歉：她73歲

ET快訊
快訊／千萬大獎10張　9-10月完整中獎發票公布
她被下藥輪流性侵　2男1死下場出爐
蘋果公布年度最佳App榜單　這款熱門手遊入選
最後一次寵妻！宋學仁離婚賣豪宅　張清芳同步入手2戶
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰貴妃露毛…引爆宮鬥內幕！「同一派系」蠢動　二度密謀除掉她

拜登：上任不會立即取消中國高額關稅　全面審查雙邊協議

川普正考慮：提前特赦自己的3個孩子和女婿！

金正恩撐不住了！北韓全面封鎖陸海空...啟動防疫最高等級

快訊／全球第一！英國政府批准輝瑞新冠疫苗　最快下週開始接種

恐怖母囚子28年！「12歲關到41歲」...腿腐爛+長瘡+沒牙齒

史上最慘重！加州潛水船起火34死　船長被控過失殺人

影／真相大白…猶他州金屬巨碑消失原因　他們摸黑把整支搬走！

三星16歲小公主超甜長相曝光！逆天大長腿激似「女星徐睿知」

白宮：川普5倍速推出新冠疫苗　下週召開峰會討論全美配送

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

酒測值0.31！台南男無照又酒駕　21歲護理師騎車被撞飛...重創命危

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

泰貴妃露毛…引爆宮鬥內幕！「同一派系」蠢動　二度密謀除掉她

拜登：上任不會立即取消中國高額關稅　全面審查雙邊協議

川普正考慮：提前特赦自己的3個孩子和女婿！

金正恩撐不住了！北韓全面封鎖陸海空...啟動防疫最高等級

快訊／全球第一！英國政府批准輝瑞新冠疫苗　最快下週開始接種

恐怖母囚子28年！「12歲關到41歲」...腿腐爛+長瘡+沒牙齒

史上最慘重！加州潛水船起火34死　船長被控過失殺人

影／真相大白…猶他州金屬巨碑消失原因　他們摸黑把整支搬走！

三星16歲小公主超甜長相曝光！逆天大長腿激似「女星徐睿知」

白宮：川普5倍速推出新冠疫苗　下週召開峰會討論全美配送

用安卓更聰明？國外調查：安卓用戶智商高蘋果8.1

蕾菈「純天然五官」真相照曝！ 網刷一排歪樓驚喊：還以為是鄧紫棋

買35元手搖飲爽中千萬！統一發票9、10月中獎完整清冊曝光

努力過後的紅酒更好喝！蕭彤雯分享「幸福秘訣」　用LG SIGANTURE冰酒櫃兼顧優雅、品味

9、10月期統一發票千萬特別獎開出10張　花42元買麵包中大獎

中職／張志豪、賴鴻誠搶手　可能出現自由球員轉隊

雲林食安管理自治條例三讀通過　殘留萊克多巴胺超標最高罰2億

半個車道掉太平洋！搶修蘇花武塔段「天坑」　施做路基回填太空包

【奧斯塔羅】今年的年終財運指數？

23年前拳壇「咬耳事件」　前拳王嗆泰森別找藉口：再大幹一場

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

小情侶嗨玩四腳獸　旁邊還有一對「忘情交疊」

母涉囚子28年　發現時牙齒幾乎沒了

惡狼當街性侵醉婦！　1分鐘快速完事走人

台裔鞋王之死疑雲！女友家遇火災　豪宅完好無損

英國批准輝瑞新冠疫苗　最快下週接種

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

司機先禮讓再踩油門撞　婦9秒求生

翁死於新冠　火化2天後「復活」回家

表弟不念書卻迷電玩　她拿鎚子砸爛Xbox！

更多熱門

相關新聞

昔性愛帝王加藤鷹「金手指」整根黑掉　一年後再曝近況：萎縮了

昔性愛帝王加藤鷹「金手指」整根黑掉　一年後再曝近況：萎縮了

今年已經61歲前日本「性愛帝王」加藤鷹，因為手技了得，有招牌的「金手指」封號，算是日本AV界的傳奇人物。而已在2013年退役的他，去年聖誕節透過照片分享他的「手指近況」，粉絲們發現他的「金手指」指甲發黑如灰指甲，手指也很紅腫；時隔一年，他最近又曝光自己的近照，粉絲們再度把目光，都聚焦在他的「金手指」。

高雄下水道2死　工人妻下跪哭：還我老公

高雄下水道2死　工人妻下跪哭：還我老公

才挺過小女兒血癌！女星大女兒又住院

才挺過小女兒血癌！女星大女兒又住院

白靈現身台北街頭　迺夜市人氣爆高

白靈現身台北街頭　迺夜市人氣爆高

張鈞甯狂噴4萬崩潰　網笑：小迷糊

張鈞甯狂噴4萬崩潰　網笑：小迷糊

關鍵字：

瑞典周刊王

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

羅志祥停工7個月少賺6億！

黑人私開LINE群傳謎片！驚見名單「成員全是大咖天王」

阮經天同框小12歲親弟　網：還以為雙胞胎

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

發票號碼全包淨賺4484萬元　比最低時薪高

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

法鬥戰眼鏡蛇「死不瞑目」　飼主妻心痛幫闔眼

更多

最夯影音

更多
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚
孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面