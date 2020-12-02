三星16歲小公主超甜長相曝光！逆天大長腿激似「女星徐睿知」

▲三星小公主被譽為真人版「繼承者們」。（圖／取自ig）

記者王佩翊／編譯

南韓三星集團前會長李健熙10月25日病逝，享壽78歲，而他目前在美國康州貴族學校留學的孫女、長子李在鎔的女兒李元珠（이원주）也罕見出現在鎂光燈前，替爺爺守喪。不過眼尖的媒體卻發現，許久未露面的李元珠雖然年僅16歲，但早已亭亭玉立，儘管戴著口罩，依舊抵擋不住甜美長相所散發出的光環。不僅如此，網友更發現她神似知名女星徐睿知，引發熱議。

據悉，出生於2004年的李元珠目前在康乃狄克州瓦林福德的私立學校「喬特羅斯瑪莉學校」（Choate Rosemary Hall）留學，該校是知名的貴族學校，每年學費高達6萬美金（約新台幣170萬元），許多畢業生都被耶魯、哈佛等頂尖名校錄取，而美國前總統約翰甘迺迪也曾就讀於此。

事實上，李在鎔年輕時就經常帶著掌上明珠露面，但隨著女兒逐漸長大，李家便選擇讓她暫時離開螢光幕前。儘管如此，許多網友依然能從這位「三星小公主」的社交平台上，一窺上流社會的世界。另外，從李元珠PO出的照片更可以看到，年僅16歲的她擁有逆天的長腿，長相更是激似南韓女星徐睿知。

有網友分析李元珠在社交平台上發布的照片後發現，這位「白富美」結交的朋友各個來頭可不小，其中包含印尼知名菸草商Tan Siok Tjien的孫女、百度董事長李彥宏的女兒、美國共和黨參議員Tim Scott的女兒、輝瑞製藥首席執行官Albert Bourla的孫女等，不容小覷。

另一方面，李元珠的母親林世玲1998年與李在鎔結婚，2000年生下大兒子李智昊，2004年生下女兒李元珠，隨後便在2009年與李在鎔離婚。而林世玲2015年被拍到與當紅影帝李政宰有過一段情，李在鎔至今則仍然單身。

▲韓國知名女星徐睿知。（圖／翻攝自韓國金飾品牌GOLDMEDALIST官方Instagram帳號）



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