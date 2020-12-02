影／真相大白…猶他州金屬巨碑消失原因　他們摸黑把整支搬走！

▲極限運動家克里斯坦森宣稱，自己與另外3人搬走了猶他州神秘巨碑。（圖／翻攝自Instagram/@sylvanslacks）

記者張寧倢／編譯

美國猶他州沙漠上月中旬莫名出現一塊「神秘金屬巨碑」，卻又在11月27日晚間突然消失，正當外界熱烈討論巨碑是如何消失之際。美國一名極限運動家克里斯坦森（Sylvan Christensen）卻在個人社群上傳了一段他與友人「搬走金屬巨碑」的影片，聲稱自己就是移除巨碑的人。

▲ 美國猶他州的神祕金屬巨碑。（圖／路透）

根據《紐約時報》報導，從事低空跳傘與走扁帶的極限運動家克里斯坦森1日在個人社群帳號上傳影片，宣稱包含他在內的4個人於27日晚間8時30分移除了猶他州的「神秘金屬巨碑」，在這段23秒的影片中可見，除了拍攝者以外另外3人的臉都被上打馬賽克，他們在黑暗中合力將金屬碑放倒並抬走。

The mysterious monolith that was discovered on November 18 in a remote southeastern Utah desert is gone https://t.co/ZafzbmAyDy pic.twitter.com/ZNDVvGHUff — Reuters (@Reuters) December 1, 2020

報導指出，克里斯坦森是「Moab冒險旅遊」的導遊，他在TikTok與Instagram上都分享了這段影片並寫道，「如果你不希望它被拿走，就不要在公有土地上丟棄你的私人物品」，影片在TikTok超過10萬人次觀看。一位38歲目擊者紐蘭德（James Newlands）當下立刻就用手機拍下巨碑倒下的畫面，而另一位參與拆除的路易斯（Andy Lewis）主動來訊說要製作影片，就跟他要了現場照片。

克里斯坦森與路易斯等人聲明，他們看到許多人只為一睹這座金屬巨碑便蜂擁而至，「最近來拍照的人很多，他們留下垃圾，把車子停在植被上。」聲明也透露，他們真正的目標是喚醒人們的團結以正視背後的問題，例如土地的損失，「這是公共土地上的垃圾，這地方不是給你放製藝術品的。」儘管這塊神祕金屬巨碑已然消失，但關於它最初是如何出現在那裡仍是一個謎團。

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