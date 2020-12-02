打破世界紀錄！冷凍胚胎「冰封27年」被收養　成功誕生健康女嬰

▲蒂娜收養冷凍27年的胚胎，10月底成功產下小女兒茉莉。（圖／翻攝The National Embryo Donation Center）



記者吳美依／編譯

美國田納西州的蒂娜（Tina Gibson）與班恩（Ben Gibson）深受不孕症所苦，2017年收養冷凍24年的胚胎，生下大女兒艾瑪（Emma），成為史上冷凍時間最長且成功誕生的胚胎。他們今年又收養另一個胚胎，10月底開心迎接小女兒莫莉（Molly）的到來。令人驚奇的是，後者的胚胎冷凍時間長達27年，再度打破世界紀錄。

CNN報導，莫莉的胚胎1992年10月就被冷凍起來，今年2月被收養後才解凍，移植到蒂娜子宮內發育，長成一個體重6磅13盎司（大約3公斤）的健康寶寶，10月底順利出生。

Molly Everette Gibson may only be less than one month old, but she has already made history. https://t.co/sCHTNODw6D — Good Morning America (@GMA) December 1, 2020

這對夫妻一開始想要採取傳統途徑收養孩子，在女方父母的建議之下，才決定到國家胚胎捐贈中心（National Embryo Donation Center）看看。蒂娜1日受訪時表示，她和老公有了艾瑪後，一直非常渴望替孩子添個手足，未料卻因此二度打破世界紀錄，他們如今每天都對於擁有2個女兒一事感到驚奇又珍惜。

艾瑪與莫莉雙雙創造紀錄前，人們對於冷凍多年的胚胎所知甚少。國家胚胎捐贈中心主任醫師基南（Dr. Jeffrey Keenan）表示，2個小女孩的出生證明，胚胎不應該因為「比較老」而被丟棄。實驗室主任與胚胎學家索默菲爾特（Carol Sommerfelt）也說，這對於胚胎保存的技術與能力，提供重要反思。

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