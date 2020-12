川普不想輸！　親口證實2024要問鼎白宮：我們4年後見

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普至今未承認敗選,競選團隊仍在打法律戰。不過,他1日晚間現身白宮聖誕派對時,親自證實2024年再次競選總統大位的計畫,直言「我們4年後見」。

綜合美國新聞網站POLITICO、美聯社等外媒報導,這場派對參與者主要是共和黨全國代表大會(Republican National Convention)成員,多達數十人來到白宮。

川普向現場群眾表示,「過去這4年令人驚豔,我們打算在未來4年繼續打拚,不然,我們4年後見。」但他也持續強調大選出現舞弊行為,「我們贏得了選舉,但他們不喜歡這樣……我會說,這是一場被操縱的大選,我永遠都會這樣說。」

在此一消息傳出前,美國前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)等人均預測,川普2024年會再次競選總統。另據NBC週二取得的消息,川普打算在當選總統拜登就職當日公開角逐白宮寶座的消息,且他並不打算現身拜登就職儀式。

New - Trump to a crowd of mostly RNC members at a White House Christmas party tonight: “It’s been an amazing four years. We are trying to do another four years. Otherwise, I’ll see you in four years.”